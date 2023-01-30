За приватизацию спиртзавода в Черновицкой области стартовую цену снизили вдвое — Finance.ua
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За приватизацию спиртзавода в Черновицкой области стартовую цену снизили вдвое

Фондовый рынок
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6 февраля Фонд госимущества проведет аукцион по приватизации Вашковского спиртзавода в Черновицкой области. Стартовая цена снижена на 50% и теперь составляет 1,9 млн грн.
Об этом пишет Фонд Госимущества.
Спиртзавод находится в 40 км от Черновцов и около 70 км от государственной границы Украины. Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры Запада Украины, Румынии и Молдовы через автотранспортные пути Р62, М19 и Н10.
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На базе завода можно развернуть производство спиртных напитков, лекарств и косметики. Также имущество предприятия предназначено для хранения и обработки сырья для хлебопекарной продукции.
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Единый имущественный комплекс включает в себя 32 объекта, совокупная площадь которых составляет 19774 м². К ним относятся:
  • здания производственного корпуса, мельницы, насосной станции, дрожжебродильной, административно-бытовой корпус, зерносклад, трансформаторная, здание мельницы, кафе, спиртохранилища, весовой, складов, солодовни, сарая, картофелехранилища, хлораторной;
  • помещения столовой, котельной, разливного цеха, очистного цеха, центрального склада, купажного цеха, спиртохранилища, мазутное хозяйство, железнодорожный тупик, нефтеслив, бардяная яма, 2 навозохранилища, силосные ямы, 2 артескважины;
  • незавершенные постройки очистных сооружений и цеха замороженных продуктов.
Также здесь есть 12 транспортных средств — легковые, грузовые и спецтехника.
По материалам:
Finance.ua
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