За приватизацию спиртзавода в Черновицкой области стартовую цену снизили вдвое — Finance.ua

За приватизацию спиртзавода в Черновицкой области стартовую цену снизили вдвое Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

6 февраля Фонд госимущества проведет аукцион по приватизации Вашковского спиртзавода в Черновицкой области. Стартовая цена снижена на 50% и теперь составляет 1,9 млн грн.

Об этом пишет Фонд Госимущества.

Спиртзавод находится в 40 км от Черновцов и около 70 км от государственной границы Украины. Транспортная развязка позволяет перевозить продукцию в областные центры Запада Украины, Румынии и Молдовы через автотранспортные пути Р62, М19 и Н10.

На базе завода можно развернуть производство спиртных напитков, лекарств и косметики. Также имущество предприятия предназначено для хранения и обработки сырья для хлебопекарной продукции.

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Единый имущественный комплекс включает в себя 32 объекта, совокупная площадь которых составляет 19774 м². К ним относятся:

здания производственного корпуса, мельницы, насосной станции, дрожжебродильной, административно-бытовой корпус, зерносклад, трансформаторная, здание мельницы, кафе, спиртохранилища, весовой, складов, солодовни, сарая, картофелехранилища, хлораторной;

помещения столовой, котельной, разливного цеха, очистного цеха, центрального склада, купажного цеха, спиртохранилища, мазутное хозяйство, железнодорожный тупик, нефтеслив, бардяная яма, 2 навозохранилища, силосные ямы, 2 артескважины;

незавершенные постройки очистных сооружений и цеха замороженных продуктов.

Также здесь есть 12 транспортных средств — легковые, грузовые и спецтехника.

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