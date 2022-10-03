Малая приватизация: на Буковине планируют продать одиннадцать объектов — Finance.ua
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Малая приватизация: на Буковине планируют продать одиннадцать объектов

Фондовый рынок
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К продаже в рамках малой приватизации в Черновицкой области готовы 11 объектов госимущества, также есть один объект для аренды.
Об этом сообщает Черновицкая ОВА в Facebook.
Отмечается, что ближайший аукцион состоится 19 октября — в первый день аукциона будет представлен объект, который находится в Сторожинце. Его общая площадь помещений достигает 290,8 кв. Стартовая цена объекта 857 864 грн (без НДС).
При этом следующий аукцион проведут 20 октября.
В ОВА отмечают, что условия приватизации удобны для развития бизнеса, создания новых рабочих мест и дополнительного наполнения бюджета в условиях войны.
19 сентября на первых с начала широкомасштабного вторжения онлайн-торгах по цене почти втрое выше стартовой было реализовано отдельное имущество Кобыловолокского места хранения спирта — за более чем 70 млн грн.
В рамках «малой приватизации» прошел второй онлайн-аукцион: за 150 млн грн продали отдельное имущество Мариловского места хранения спирта ГП «Укрспирт» (Тернопольская область).
По материалам:
Економічна Правда
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