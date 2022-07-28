За последние два дня Фонд выплатил вкладчикам «Мегабанка» почти 1 млрд грн — Finance.ua

За последние два дня Фонд выплатил вкладчикам «Мегабанка» почти 1 млрд грн Сегодня 16:13 — Кредит&Депозит

В течение последних двух дней (26 и 27 июля), когда Фонд гарантирования вкладов приступил к выплате гарантированного возмещения вкладчикам АО « МЕГАБАНК » по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания, вкладчиками банка был получен почти 1 млрд грн. Из них более 270 млн грн (около 30%) — было получено дистанционно, не посещая отделения банков-агентов.

Об этом сообщили в ФГВФЛ.

Таким образом, на сегодняшний день Фонд выплатил вкладчикам АО «МЕГАБАНК» в общей сложности более 1,5 млрд грн гарантированного возмещения, что составляет почти 40% суммы, назначенной к выплате вкладчикам банка.

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— Примечательно, что динамика расчетов с вкладчиками полностью соответствует мирным временам. Это означает, что даже в это время полномасштабной военной агрессии система гарантирования вкладов и Автоматизированная система выплат Фонда работают и в полной мере выполняют свои обязательства перед вкладчиками. Напомним, что на вкладчиков АО «МЕГАБАНК» распространяется норма закона о полном возмещении средств по вкладам.

Таким образом, физическим лицам, в том числе физическим лицам-предпринимателям, Фонд гарантирования выплачивает возмещение в полном размере их вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 02 июня 2022 года, — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда Наталия Рудуха.

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Получить средства можно, как обратившись в любое отделение одного из банков-агентов Фонда, так и дистанционно без физического посещения отделения банка.

Возможность дистанционной выплаты возмещения предоставляют четыре банка-агента: АО КБ ПРИВАТБАНК, АБ УКРГАЗБАНК, Акционерный банк Пивденный и АО ПУМБ. Все детали можно найти на сайте Фонда в разделе «Вкладчикам и кредиторам»

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