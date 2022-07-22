НБУ решил ликвидировать Мегабанк — Finance.ua
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НБУ решил ликвидировать Мегабанк

Фондовый рынок
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Нацбанк Украины, принимая во внимание предложение Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 21 июля принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО «МЕГАБАНК».
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ принял такое решение, руководствуясь требованиями статьи 15 Закона Украины «О Национальном банке Украины», статьи 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», статьи 44 Закона «О системе гарантирования вкладов физических лиц».
2 июня 2022 г. правление НБУ приняло решение отнести АО «МЕГАБАНК» к категории неплатежеспособных в связи с неприведением банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов НБУ.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк отнес Мегабанк к категории неплатежеспособных ввиду существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации;
  • в Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.
По материалам:
Економічна Правда
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