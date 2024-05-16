С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен — Минагрополитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен — Минагрополитики

Кредит&Депозит
9
С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен — Минагрополитики
С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен — Минагрополитики
С начала года 6724 агропредприятия получили 43,2 млрд грн банковских кредитов на развитие, из них 3980 фермерских хозяйств профинансировано на 18,3 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».
С начала года 6724 агрохозяйства получили 43,2 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 3980 хозяйств профинансировано на 18,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
  • Киевская — 12,8 млрд грн выделено для 623 предприятий;
  • Кировоградская — 2,78 млрд грн для 825;
  • Днепропетровская — 2,6 млрд грн для 490;
  • Тернопольская — 2,6 млрд грн для 265;
  • Львовская — 2,5 млрд грн — для 399;
  • Винницкая — 2,49 млрд грн — для 641;
  • Полтавская — 2,28 млрд грн для 383;
  • Одесская — 2,2 млрд грн на 553.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:
  • Киевская — 2,34 млрд грн для 367 хозяйств;
  • Кировоградская — 1,8 млрд грн для 533;
  • Винницкая — 1,7 млрд грн — для 403;
  • Харьковская — 1,64 млрд грн выделено для 251;
  • Одесская — 1,3 млрд грн для 354;
  • Волынская — 1 млрд грн для 215;
  • Днепропетровская — 1 млрд грн для 24.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.