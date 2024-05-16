С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен — Минагрополитики Сегодня 19:33 — Кредит&Депозит

С начала года на развитие хозяйств аграрии получили 43 миллиарда гривен — Минагрополитики

С начала года 6724 агропредприятия получили 43,2 млрд грн банковских кредитов на развитие, из них 3980 фермерских хозяйств профинансировано на 18,3 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%».

С начала года 6724 агрохозяйства получили 43,2 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 3980 хозяйств профинансировано на 18,3 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 12,8 млрд грн выделено для 623 предприятий;

Кировоградская — 2,78 млрд грн для 825;

Днепропетровская — 2,6 млрд грн для 490;

Тернопольская — 2,6 млрд грн для 265;

Львовская — 2,5 млрд грн — для 399;

Винницкая — 2,49 млрд грн — для 641;

Полтавская — 2,28 млрд грн для 383;

Одесская — 2,2 млрд грн на 553.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская — 2,34 млрд грн для 367 хозяйств;

Кировоградская — 1,8 млрд грн для 533;

Винницкая — 1,7 млрд грн — для 403;

Харьковская — 1,64 млрд грн выделено для 251;

Одесская — 1,3 млрд грн для 354;

Волынская — 1 млрд грн для 215;

Днепропетровская — 1 млрд грн для 24.

УНН По материалам:

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