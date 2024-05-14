Депозиты в гривне к ВВП выросли до максимума за последние 10 лет — Finance.ua

Депозиты в гривне к ВВП выросли до максимума за последние 10 лет Сегодня 11:03 — Кредит&Депозит

Депозиты в гривне к ВВП выросли до максимума за последние 10 лет

По итогам марта банковские вклады в гривне возобновили рост, окончательно зафиксировав эту тенденцию в апреле.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

В апреле вклады выросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), с начала года — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозиты в валюте также увеличились (+0,35 млрд долл., или на 1,8% с начала года).

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По его словам, депозиты в гривне в ВВП сейчас на максимуме за последние 10 лет.

«С начала войны (февраль 2022 — апрель 2024) банковские вклады в гривне выросли на 80% (+739 млрд грн). Как доля от ВВП, такие депозиты увеличились с 18,6% на конец 2021 года до 24,9% ВВП на конец 2023 года. Это максимум за последние 10 лет», — подчеркнул нардеп.

График: Даниил Гетманцев

«Банковская система сохраняет доверие вкладчиков (как со стороны населения, так и бизнеса), остается сверхликвидной и устойчивой. Впрочем, еще раз акцентирую внимание, что мы должны более активно работать над направлением части такой свободной ликвидности на кредитование реальной экономики. Кредитование возобновляется, но очень и очень медленно (как видно из графика)», — отметил Гетманцев, добавив, что одним из стимулов для его роста должно стать принятие законопроекта о Национальном учреждении развития, который задумывается как украинский аналог немецкого KfW.

Напомним, немецкое Министерство развития работает с украинским правительством над созданием института развития для экономического восстановления Украины наподобие немецкого KfW.

Как объяснял ранее Гетманцев, Национальное учреждение развития — это государственное специализированное учреждение (банк банков) со специальным мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики, которое будет реализовывать программы кредитования восстановления страны.

Именно оно должно решить проблемы с кредитованием релоцированного бизнеса, бизнеса на прифронтовых территориях, ВПЛ, а также проектов с высоким уровнем риска.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, в апреле 2023 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составляли 11,2% годовых, что на 0,1 п. п ниже месяца назад;

украинцы все чаще выбирают гривневые вложения. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте достаточно выгодно. Чаще украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вложений составляет 40% от общего количества.



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