Выигрывайте призы вместе с «Бонусом к депозиту» — как принять участие в розыгрыше Сегодня 10:30 — Кредит&Депозит

Выигрывайте призы вместе с «Бонусом к депозиту» — как принять участие в розыгрыше

Для всех желающих оформить вклад и воспользоваться программой «Бонус к депозиту» есть хорошие новости. В мае вы сможете присоединиться к розыгрышу с общей суммой призов на 150 000 грн. Рассказываем подробнее об акции и ее условиях.

«Бонус к депозиту» — это уникальное предложение от сайта «Минфин», благодаря которому вкладчики могут получить дополнительный процент к своему вкладу. То есть ставка+бонусные проценты.

Акционное вознаграждение выплачивает «Минфин». Делается это разово за каждый заключенный депозитный договор, на который распространяются условия акции. Выплату вкладчики получают в течение 32 календарных дней после заключения договора.

Для участия в акции «Бонус к депозиту» необходимо оформить депозит в одной из валют — гривна, доллар или евро. Однако вознаграждение начисляется именно в гривне.

Приняв участие в акции «Бонус к депозиту» от «Минфин», вкладчики гарантированно получат вознаграждение за оформленный депозит в выбранном банке. А кроме того, смогут выиграть призы.

Как присоединиться к розыгрышу призов?

Сделать это довольно просто. Нужно выполнить несколько простых шагов:

Разместить заявку на участие в программе «Бонус к депозиту». Открыть гривневый депозит на сумму от 50 000 грн в одном из банков: Глобус Банк, РВС Банк или Пиреус Банк до 31 мая включительно. Заполнить форму на сайте для подтверждения открытия депозита.

Те, кому повезет, получат ценные призы. Среди них — денежное вознаграждение на общую сумму 30 000 грн или онлайн курс об инвестициях в Академии Минфин или билеты на конференцию для инвесторов «Жить на проценты 2024».

Безопасно ли оформлять депозит во время войны?

Вкладчики должны быть уверены в том, что их деньги надежно защищены. Благодаря Фонду гарантирования вкладов физических лиц это стало возможным. Фонд гарантирует, что в случае банкротства банка вкладчикам вернут средства по депозитам.

К тому же, в течение действия военного положения в Украине и трех месяцев со дня его прекращения или отмены гарантируется в случае ликвидации банка возврат 100% средств по банковским вкладам вместе с начисленными процентами. По истечении этих сроков максимальная сумма возмещения по банковским вкладам составит 600 тысяч гривен.

Так что оформление депозита однозначно будет прибыльным и к тому же вполне безопасным решением.

Детали по ссылке

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