Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось — Finance.ua

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Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось

Кредит&Депозит
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Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось
Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось
В период войны кредитование малого и среднего бизнеса остается драйвером рынка банковского кредитования.
Об этом заявили банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Основным драйвером увеличения кредитного портфеля МПБ была программа „5−7-9%“. Портфель МПБ банков вырос с 92 млрд грн в 2020-м до 160 млрд грн в 2023-м, — заявила и.о. директора департамента ММСБ Ощадбанка Юлия Жуланова. — По результатам первого квартала большинство банков имели положительную тенденцию увеличения кредитного портфеля. Основными игроками на рынке МПБ были Райффайзен, ПУМБ, Укрэксим, Кредобанк, Ощадбанк. ПриватБанк имел некоторые оттоки по кредитному портфелю».
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Руководитель управления разработки инструментов для бизнеса Кредобанка Наталья Згоба говорит, что государственные банки все время войны «очень активны на рынке кредитования бизнеса, в частности МСБ».
«А вот банки с частным капиталом, как отечественные, так и банки с иностранным капиталом, по-разному себя вели. Хотя интерес к кредитованию со стороны бизнеса не падает, а даже растет», — говорит Наталья Згоба.
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Остальные игроки рынка фиксируют рост своих портфелей.
«Мы уже увеличили кредитный портфель МПБ почти на 70%. Мы видим перспективу в этом направлении. И в своих показателях имеем самую большую амбицию именно в наращивании кредитного портфеля», — рассказала и.о. директора малого и среднего бизнеса Сенс Банка Яна Шумунова. «Спрос клиентов МСБ увеличивается. И по итогам первого квартала мы уже превысили объемы финансирования довоенного времени. Этот спрос растет каждый день», — констатирует директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус» Оксана Шульга.
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Растут портфели не только классического кредитования, но и других инструментов финансирования.
«Ликвидность есть у всех банков. Мы готовы развивать МСБ. В прошлом году портфель вырос на 50%, а за почти полугодие у нас уже 55% роста. Еще один — четыре месяца, и банки будут конкурировать за бизнес не только по программе „5−7-9%“, но и по лизингу, факторингу, маленьким быстрым кредитам», — предсказывает заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.
По материалам:
Фінансовий клуб
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