Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось — Finance.ua

Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось Сегодня 10:45 — Кредит&Депозит

Кредитование малого и среднего бизнеса почти удвоилось

В период войны кредитование малого и среднего бизнеса остается драйвером рынка банковского кредитования.

Об этом заявили банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«Основным драйвером увеличения кредитного портфеля МПБ была программа „5−7-9%“. Портфель МПБ банков вырос с 92 млрд грн в 2020-м до 160 млрд грн в 2023-м, — заявила и.о. директора департамента ММСБ Ощадбанка Юлия Жуланова. — По результатам первого квартала большинство банков имели положительную тенденцию увеличения кредитного портфеля. Основными игроками на рынке МПБ были Райффайзен, ПУМБ, Укрэксим, Кредобанк, Ощадбанк. ПриватБанк имел некоторые оттоки по кредитному портфелю».

Руководитель управления разработки инструментов для бизнеса Кредобанка Наталья Згоба говорит, что государственные банки все время войны «очень активны на рынке кредитования бизнеса, в частности МСБ».

«А вот банки с частным капиталом, как отечественные, так и банки с иностранным капиталом, по-разному себя вели. Хотя интерес к кредитованию со стороны бизнеса не падает, а даже растет», — говорит Наталья Згоба.

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Остальные игроки рынка фиксируют рост своих портфелей.

«Мы уже увеличили кредитный портфель МПБ почти на 70%. Мы видим перспективу в этом направлении. И в своих показателях имеем самую большую амбицию именно в наращивании кредитного портфеля», — рассказала и.о. директора малого и среднего бизнеса Сенс Банка Яна Шумунова. «Спрос клиентов МСБ увеличивается. И по итогам первого квартала мы уже превысили объемы финансирования довоенного времени. Этот спрос растет каждый день», — констатирует директор департамента малого и среднего бизнеса банка «Глобус» Оксана Шульга.

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Растут портфели не только классического кредитования, но и других инструментов финансирования.

«Ликвидность есть у всех банков. Мы готовы развивать МСБ. В прошлом году портфель вырос на 50%, а за почти полугодие у нас уже 55% роста. Еще один — четыре месяца, и банки будут конкурировать за бизнес не только по программе „5−7-9%“, но и по лизингу, факторингу, маленьким быстрым кредитам», — предсказывает заместитель председателя правления Таскомбанка Олег Поляк.

Фінансовий клуб По материалам:

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