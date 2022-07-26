ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора — Finance.ua

ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора Сегодня 13:04 — Личные финансы

ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора

26 июля 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) начинает возмещение средств вкладчикам АО « Мегабанк » по договорам банковского вклада независимо от даты истечения их срока действия. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

Как возмещаются вклады

Вкладчикам Мегабанка возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года.

Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 02 июня 2022 года.



Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.

Документы для получения возмещения

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в выбранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права производить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово «отказ»).

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Возмещение на основании доверенности

Возмещение на основании доверенности производится при предоставлении представителем вкладчика паспорта или другого документа, удостоверяющего его личность, и доверенности (нотариально заверенной копии доверенности).

Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права производить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика), или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово «отказ».

Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд:

подписанное заявление о выплате гарантированной суммы возмещения;

заверенную личной подписью наследника вкладчика копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика, — с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде выдавшего документ органа, дате выдачи;

копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющим регистрацию наследника вкладчика в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, или копию страницы паспорта, в котором контролирующим органом сделана отметка о наличии права производить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта, или если в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или копия паспорта в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, в котором территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или в паспорте проставлено слово «отказ».

оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства;

нотариально заверенную копию доверенности — в случае обращения в Фонд представителя наследника вкладчика.

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