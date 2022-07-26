ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора — Finance.ua
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ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора

Личные финансы
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ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора
ФГВФЛ начал выплаты средств вкладчикам «Мегабанка» независимо от истечения срока действия договора
26 июля 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее — Фонд) начинает возмещение средств вкладчикам АО «Мегабанк» по договорам банковского вклада независимо от даты истечения их срока действия. Также продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета (текущие счета).

Как возмещаются вклады

  • Вкладчикам Мегабанка возмещаются средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня 2 июня 2022 года.
  • Вклады в иностранной валюте возмещаются в гривне по курсу НБУ, установленному к концу дня 02 июня 2022 года.
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат Фонда. Получить возмещение вкладчики могут непосредственно в отделении одного из банков-агентов Фонда или дистанционно без физического посещения отделения банка.
Дистанционные выплаты производят 4 банка-агента: АО КБ «ПриватБанк», АБ «Укргазбанк», Акционерный банк «Пивденный» и АО «ПУМБ». Информацию о порядке проведения банками дистанционных выплат можно узнать, перейдя по ссылке под названием каждого банка.
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Документы для получения возмещения

Для получения средств непосредственно в отделении любого из банков-агентов вкладчикам необходимо обратиться в выбранное отделение банка-агента с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права производить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово «отказ»).
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Возмещение на основании доверенности

Возмещение на основании доверенности производится при предоставлении представителем вкладчика паспорта или другого документа, удостоверяющего его личность, и доверенности (нотариально заверенной копии доверенности).
Физические лица — резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права производить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика), или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово «отказ».

Что происходит с Мегабанком

Для получения средств на основании свидетельства о праве на наследство наследникам сначала необходимо предоставить в Фонд:

  • подписанное заявление о выплате гарантированной суммы возмещения;
  • заверенную личной подписью наследника вкладчика копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность наследника вкладчика, — с информацией о фамилии, имени, отчестве (при наличии), серии (при наличии), номере, наименовании или коде выдавшего документ органа, дате выдачи;
  • копию документа, выданного контролирующим органом, удостоверяющим регистрацию наследника вкладчика в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков, или копию страницы паспорта, в котором контролирующим органом сделана отметка о наличии права производить любые платежи по серии (при наличии) и номеру паспорта, или если в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или копия паспорта в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель, в котором территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в электронном бесконтактном носителе или в паспорте проставлено слово «отказ».
  • оригинал или нотариально заверенную копию документа, дающего право на получение возмещения на правах наследства;
  • нотариально заверенную копию доверенности — в случае обращения в Фонд представителя наследника вкладчика.
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По материалам:
Finance.ua
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