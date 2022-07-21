Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора — Finance.ua

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Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора

Фондовый рынок
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Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора
Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора
Инвесторы не подали никаких предложений на конкурсе по выводу Мегабанка с рынка.
Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«Несмотря на то, что фонд дважды продлевал срок для подачи документов заинтересованными лицами, и два претендента получили допуск к открытому конкурсу, ни один из них так и не подал конкурсных предложений. Следовательно, согласно законодательству, исполнительная дирекция фонда приняла решение признать конкурс несостоявшимся. В таких обстоятельствах ликвидация банка является единственным возможным способом вывода и будет начата фондом после принятия соответствующего решения НБУ», — отметили в пресс-службе ФГВФЛ.
Отметим, фонд 7 июня объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства банка, купил бы переходный банк, созданный фондом, или неплатежеспособный Мегабанк в целом. Реализация одного из этих способов позволила бы минимизировать затраты, связанные с выведением банка с рынка.
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Для того чтобы у потенциальных инвесторов было достаточно времени для ознакомления с информацией об активах и обязательствах банка, срок подачи конкурсных предложений продлевали дважды, наконец установив конечный срок — 19 июля.
«Все вкладчики Мегабанка получат 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня. Гарантированные выплаты производятся не из госбюджета, а из средств фонда. С 21 июня мы уже выплачиваем возмещение по текущим счетам и договорам, срок действия которых истек до 2 июня включительно. А после того как начнется процедура ликвидации, деньги начнут получать и все остальные вкладчики», — сообщила заместитель директора-распорядителя фонда Ольга Билай.
Требования остальных кредиторов банка погашаются за счет поступлений от продаж и управления активами банка в очередности, определенной законодательством, после принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.
Выплата гарантированных сумм производится через отделения банков-агентов фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат. Для получения этих средств вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из банков-агентов с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) и справкой о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк решением № 261-рш/БТ от 2 июня отнес Мегабанк к неплатежеспособным банкам;
  • Сотрудники финучреждения некоторое время препятствовали Фонду гарантирования вкладов физлиц в получении контроля над банком. Однако впоследствии фонду удалось установить контроль над банком и начать поиск инвесторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
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