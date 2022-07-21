Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора — Finance.ua

Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Мегабанк не заинтересовал ни одного инвестора

Инвесторы не подали никаких предложений на конкурсе по выводу Мегабанк а с рынка.

Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«Несмотря на то, что фонд дважды продлевал срок для подачи документов заинтересованными лицами, и два претендента получили допуск к открытому конкурсу, ни один из них так и не подал конкурсных предложений. Следовательно, согласно законодательству, исполнительная дирекция фонда приняла решение признать конкурс несостоявшимся. В таких обстоятельствах ликвидация банка является единственным возможным способом вывода и будет начата фондом после принятия соответствующего решения НБУ», — отметили в пресс-службе ФГВФЛ.

Отметим, фонд 7 июня объявил открытый конкурс с целью поиска потенциального инвестора, который полностью или частично принял бы активы и обязательства банка, купил бы переходный банк, созданный фондом, или неплатежеспособный Мегабанк в целом. Реализация одного из этих способов позволила бы минимизировать затраты, связанные с выведением банка с рынка.

Читайте также Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты

Для того чтобы у потенциальных инвесторов было достаточно времени для ознакомления с информацией об активах и обязательствах банка, срок подачи конкурсных предложений продлевали дважды, наконец установив конечный срок — 19 июля.

«Все вкладчики Мегабанка получат 100% суммы своих вкладов, включая проценты, начисленные по состоянию на 3 июня. Гарантированные выплаты производятся не из госбюджета, а из средств фонда. С 21 июня мы уже выплачиваем возмещение по текущим счетам и договорам, срок действия которых истек до 2 июня включительно. А после того как начнется процедура ликвидации, деньги начнут получать и все остальные вкладчики», — сообщила заместитель директора-распорядителя фонда Ольга Билай.

Требования остальных кредиторов банка погашаются за счет поступлений от продаж и управления активами банка в очередности, определенной законодательством, после принятия Национальным банком Украины решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Выплата гарантированных сумм производится через отделения банков-агентов фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат. Для получения этих средств вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из банков-агентов с паспортом (или другим документом, удостоверяющим личность) и справкой о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Справка Finance.ua:

Национальный банк решением № 261-рш/БТ от 2 июня отнес Мегабанк к неплатежеспособным банкам;

Сотрудники финучреждения некоторое время препятствовали Фонду гарантирования вкладов физлиц в получении контроля над банком. Однако впоследствии фонду удалось установить контроль над банком и начать поиск инвесторов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.