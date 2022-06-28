Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты — Finance.ua

Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты
Вкладчики Мегабанка получили от Фонда гарантирования вкладов физических лиц почти 260 млн грн за первую неделю выплат возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Из общей суммы — почти 210 млн грн было получено вкладчиками дистанционно, не посещая отделения банков-агентов.
«Напомню, что согласно нормам действующего законодательства, вкладчики „Мегабанка“ получают гарантированное возмещение в объеме 100% суммы вклада, в том числе — проценты, начисленные на конец дня 2 июня 2022 года», — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталия Рудуха.
Как получить свои средства
В Фонде гарантирования отметили, что сейчас можно получать гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, не посещая отделения банков. Такую возможность вкладчикам предоставляют уже четыре банка-агента — ПриватБанк, Укргазбанк, Банк «Пивденный» и ПУМБ.
Гарантированные суммы зачисляются на карточные счета вкладчиков, открытые в банках-агентах.
Справка Finance.ua:
- 2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию;
- в настоящее время два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным «Мегабанк».
Что происходит с Мегабанком
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