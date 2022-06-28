Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты — Finance.ua

Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты Сегодня 17:17 — Личные финансы

Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты

Вкладчики Мегабанк а получили от Фонда гарантирования вкладов физических лиц почти 260 млн грн за первую неделю выплат возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Из общей суммы — почти 210 млн грн было получено вкладчиками дистанционно, не посещая отделения банков-агентов.

«Напомню, что согласно нормам действующего законодательства, вкладчики „Мегабанка“ получают гарантированное возмещение в объеме 100% суммы вклада, в том числе — проценты, начисленные на конец дня 2 июня 2022 года», — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталия Рудуха.

Как получить свои средства

В Фонде гарантирования отметили, что сейчас можно получать гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, не посещая отделения банков. Такую возможность вкладчикам предоставляют уже четыре банка-агента — ПриватБанк , Укргазбанк, Банк «Пивденный» и ПУМБ.

Гарантированные суммы зачисляются на карточные счета вкладчиков, открытые в банках-агентах.

Справка Finance.ua:

2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию;

в настоящее время два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным «Мегабанк».



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.