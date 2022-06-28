Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты — Finance.ua

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Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты

Личные финансы
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Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты
Вкладчики Мегабанка получили первые выплаты
Вкладчики Мегабанка получили от Фонда гарантирования вкладов физических лиц почти 260 млн грн за первую неделю выплат возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Из общей суммы — почти 210 млн грн было получено вкладчиками дистанционно, не посещая отделения банков-агентов.
«Напомню, что согласно нормам действующего законодательства, вкладчики „Мегабанка“ получают гарантированное возмещение в объеме 100% суммы вклада, в том числе — проценты, начисленные на конец дня 2 июня 2022 года», — сказала заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Наталия Рудуха.

Как получить свои средства

В Фонде гарантирования отметили, что сейчас можно получать гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, не посещая отделения банков. Такую возможность вкладчикам предоставляют уже четыре банка-агента — ПриватБанк, Укргазбанк, Банк «Пивденный» и ПУМБ.
Гарантированные суммы зачисляются на карточные счета вкладчиков, открытые в банках-агентах.

Справка Finance.ua:

  • 2 июня НБУ признал «Мегабанк» неплатежеспособным, а уже на следующий день ФГВФЛ ввел в банк временную администрацию;
  • в настоящее время два потенциальных инвестора заинтересованы приобрести признанный неплатежеспособным «Мегабанк».

Что происходит с Мегабанком

По материалам:
Finance.ua
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