За полгода на телемарафон из госбюджета выделили 894 млн грн — нардеп Железняк — Finance.ua
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За полгода на телемарафон из госбюджета выделили 894 млн грн — нардеп Железняк

Казна и Политика
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За полгода на телемарафон из госбюджета выделили 894 млн грн — нардеп Железняк
За полгода на телемарафон из госбюджета выделили 894 млн грн — нардеп Железняк
Из госбюджета Украины уже израсходовали 894 миллиона гривен на «Единый марафон». И это только за первое полугодие.
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
Накануне нардеп писал, что на телемарафон израсходовано 790 миллионов государственных средств.
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Как отметил Железняк, в июне госпредприятие «Мультимедийная платформа в Украине» заказало контент для телемарафона на 20,78 млн гривен.
«Решили посмотреть, во сколько государству обходится пиар власти. Так вот, с начала 2024 года это уже более 790 млн грн. Это общая сумма 10 контрактов для создания контента марафона «Единые новости» и Freedom — сообщил депутат.
Он отметил, что стали «чуть умнее», поскольку теперь не закупают отдельно каждый контент, а объединяют все в один контракт, в который входят сериалы, развлекательные шоу и т. д.
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Но уже сегодня Ярослав Железняк отметил, что вчерашние данные о 790 миллионах гривен — были цифрами только по заказам Мультимедийной платформы.
«Но здесь нужно еще добавить: + сам канал „Рада“. Который уже третий год в прямом пользовании компании „Кинокит“, связанной с ОП (Миндычем). Так вот, в сумму 790 млн грн можем смело прибавлять еще 104 млн грн, слитых в этом году на производство контента „Рады“ для марафона», — написал нардеп.
Следовательно, общая сумма средств из госбюджета, которую уже потратили на «Единый марафон», составляет 894 млн гривен.
«И это еще полгода не прошло», — резюмировал нардеп.
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