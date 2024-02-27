В 2023 году для работы телемарафонов «Единые новости» и FreeДом израсходовали 842,2 млн грн — Finance.ua
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В 2023 году для работы телемарафонов «Единые новости» и FreeДом израсходовали 842,2 млн грн

Казна и Политика
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В 2023 году для работы телемарафонов «Единые новости» и FreeДом израсходовали 842,2 млн грн
В 2023 году для работы телемарафонов «Единые новости» и FreeДом израсходовали 842,2 млн грн
В 2023 году на производство контента для двух телемарафонов — Единые новости и FreeДом — израсходовали 842,2 млн грн. Средства потратили Мультимедийная платформа иновещания Украины и «Парламентский телеканал Рада», относящиеся к сфере влияния Министерства культуры и информационной политики.
Об этом пишут Буквы со ссылкой на Dozorro Transparency International Ukraine.
Расходы на «Единые новости» составили 618,5 млн грн, тогда как на русскоязычный FreeДом израсходовано 223,7 млн ​​грн.
В производстве контента для обоих марафонов была задействована компания ООО «СЛМ Новости», которая получила 207 млн ​​грн. Она является частью холдинга Starlight Media Виктора Пинчука.
Фото: Dozorro Transparency International Ukraine
Фото: Dozorro Transparency International Ukraine
Чуть меньше, а именно 206,7 млн грн, направлено на две связанные между собой организации: ИП «1+1 Продакшн» и ООО «ТРК «Студия 1+1». Первая была привлечена к производству FreeДом, а вторая — к «Единым новостям». Согласно информации от YouControl, обе компании имеют связи с финансовыми группами братьев Суркисов и экс-нардепа Виктора Медведчука.
Кроме того, согласно оценкам проекта Dozorro TI Ukraine, ЧАО «Телеканал «Интер» Дмитрия Фирташа получило в общей сложности 183,7 млн ​​грн за участие в производстве обоих телемарафонов. ООО «Мы — Украина», основанное бывшими работниками медиахолдинга Рината Ахметова, получило 164,5 млн грн за организацию марафона «Единые новости».
Фото: Dozorro Transparency International Ukraine
Фото: Dozorro Transparency International Ukraine
Также за «Единые новости» 80,4 млн грн оплачено ООО «Кинокит» по заказу телеканала Рада. В октябре 2022 года журналисты сообщали, что эта компания связана с тогдашним замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко.
Фото: Dozorro Transparency International Ukraine
Фото: Dozorro Transparency International Ukraine
Кроме того, по информации Dozorro, еще 88,5 млн грн направлено на производство не менее 20 телепрограмм по заказу ГП «Мультимедийная платформа иновещания Украины». Из этой суммы 43,6 млн грн потрачено на программы для платформы The Gaze, а еще 41 млн грн — для телеканалов «Дом» и «FreeДом».
По материалам:
Букви
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