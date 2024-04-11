За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика) — Finance.ua

За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика) Сегодня 15:33 — Казна и Политика

За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика)

На протяжении января-марта 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $16 млрд, а экспортировали — на сумму $10 млрд.

Об этом сообщили в Гостаможслужбе.

При этом налогооблагаемый импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% от общих объемов импортируемых товаров.

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Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $3 млрд,

Польша — $1,6 млрд

Германия — $1,3 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $992 млн, Испанию — на $813 млн, Китай — на $789 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $3 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические — $2 млрд

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $6,5 млрд

металлы и изделия из них — $1,1 млрд

минеральные продукты — $924 млн

За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

Справка Finance.ua:

Напомним, в январе 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода 2023 года. Так, за январь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали — на сумму $3,4 млрд. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

При этом налогооблагаемый импорт составил $4,5 млрд, что составляет 90% от общих объемов импортируемых товаров.

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