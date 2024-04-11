За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика) — Finance.ua
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За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика)

Казна и Политика
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За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика)
За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика)
На протяжении января-марта 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $16 млрд, а экспортировали — на сумму $10 млрд.
Об этом сообщили в Гостаможслужбе.
При этом налогооблагаемый импорт составил $13,8 млрд, что составляет 86% от общих объемов импортируемых товаров.
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Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-марте 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
За первый квартал 2024 года товарооборот Украины составил $26 млрд (инфографика)
Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $3 млрд,
  • Польша — $1,6 млрд
  • Германия — $1,3 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу - на $992 млн, Испанию — на $813 млн, Китай — на $789 млн.
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В общих объемах ввезенных в январе-марте 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $5,3 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 38,9 млрд грн, что составляет 30% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $3 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 21,3 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические — $2 млрд
при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 31,8 млрд грн, что составляет 25% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $6,5 млрд
  • металлы и изделия из них — $1,1 млрд
  • минеральные продукты — $924 млн
За первые три месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 94,4 млн грн.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, в январе 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода 2023 года. Так, за январь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали — на сумму $3,4 млрд. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
  • При этом налогооблагаемый импорт составил $4,5 млрд, что составляет 90% от общих объемов импортируемых товаров.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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