Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика) — Finance.ua
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Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика)

Казна и Политика
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Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика)
Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика)
В январе 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода 2023 года. Так, за январь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали — на сумму $3,4 млрд.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
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При этом налогооблагаемый импорт составил $4,5 млрд, что составляет 90% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика)

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $1,1 млрд,
Польша — $568 млн
Германия — $388 млн.

Экспортировали из Украины больше всего:

в Польшу — на $334 млн,
Испанию — на $322 млн,
Китай — на $305 млн.
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В общих объемах ввезенных в январе 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $1,9 млрд;
  • при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 13,5 млрд грн, что составляет 33% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $868 млн;
  • при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 6,2 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;
  • продовольственные товары — $659 млн;
  • при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 5,5 млрд грн, что составляет 13% поступлений таможенных платежей.
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В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
• продовольственные товары — $2,2 млрд
• металлы и изделия из них — $362 млн
• минеральные продукты — $312 млн
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 23,7 млн грн.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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