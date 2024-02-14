Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика) — Finance.ua

Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика) Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Превзошли прошлый год: за январь 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд (инфографика)

В январе 2024 года товарооборот составил $8,5 млрд. Это на 7% больше аналогичного периода 2023 года. Так, за январь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $5,1 млрд, а экспортировали — на сумму $3,4 млрд.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

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При этом налогооблагаемый импорт составил $4,5 млрд, что составляет 90% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе 2024 года составила 0,49 долл./кг, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Страны, из которых больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $1,1 млрд,

Польша — $568 млн

Германия — $388 млн.

Экспортировали из Украины больше всего:

в Польшу — на $334 млн,

Испанию — на $322 млн,

Китай — на $305 млн.

В общих объемах ввезенных в январе 2024 года товаров 67% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $1,9 млрд;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 13,5 млрд грн, что составляет 33% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $868 млн;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 6,2 млрд грн, что составляет 15% поступлений таможенных платежей;

продовольственные товары — $659 млн;

при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 5,5 млрд грн, что составляет 13% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

• продовольственные товары — $2,2 млрд

• металлы и изделия из них — $362 млн

• минеральные продукты — $312 млн

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 23,7 млн грн.

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