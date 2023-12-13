Товарооборот Украины за 11 месяцев достиг $90 миллиардов — Finance.ua

Товарооборот Украины за 11 месяцев достиг $90 миллиардов
Товарооборот Украины за январь-ноябрь 2023 года составляет $90 млрд.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
«В течение января-ноября 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,2 млрд, а экспортировали — на сумму $32,8 млрд», — говорится в сообщении.
При этом облагаемый налогом импорт составил $47,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
- Китай — $9,3 млрд;
- Польша — $5,9 млрд;
- Германия — $4,5 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
- Польшу — на $4,4 млрд;
- Румынию — на $3,5 млрд;
- Турцию — на $2,2 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 127,4 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей);
- продукция химической промышленности — $10,1 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 68,6 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей);
- топливно-энергетические товары — $9,6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 91,4 млрд грн, что составляет 22% поступлений таможенных платежей).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $19,6 млрд;
- металлы и изделия из них — $3,6 млрд;
- машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 526,9 млн грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью