Товарооборот Украины за 11 месяцев достиг $90 миллиардов — Finance.ua

Товарооборот Украины за 11 месяцев достиг $90 миллиардов Сегодня 06:34 — Казна и Политика

Товарооборот Украины за 11 месяцев достиг $90 миллиардов

Товарооборот Украины за январь-ноябрь 2023 года составляет $90 млрд.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

«В течение января-ноября 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $57,2 млрд, а экспортировали — на сумму $32,8 млрд», — говорится в сообщении.

При этом облагаемый налогом импорт составил $47,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 40% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $9,3 млрд;

Польша — $5,9 млрд;

Германия — $4,5 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $4,4 млрд;

Румынию — на $3,5 млрд;

Турцию — на $2,2 млрд.

Инфографика: customs.gov.ua

В общих объемах ввезенных в январе-ноябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $17,7 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 127,4 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей);

продукция химической промышленности — $10,1 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 68,6 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей);

топливно-энергетические товары — $9,6 млрд (при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 91,4 млрд грн, что составляет 22% поступлений таможенных платежей).

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $19,6 млрд;

металлы и изделия из них — $3,6 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,7 млрд

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 526,9 млн грн.

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