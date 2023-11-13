За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего — Finance.ua
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За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего

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За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего
За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего
В январе-октябре 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $52,2 млрд, а экспортировали — на сумму $29,8 млрд, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
При этом облагаемый налогом импорт составил $43,4 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Страны, из которых больше всего товаров импортировали в Украину: Китай — $8,4 млрд, Польша — $5,5 млрд и Германия — $4,1 млрд.
За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $4,1 млрд,
  • Румынию — на $3,3 млрд,
  • Турцию — на $2 млрд.
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В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $16 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 115,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $9,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 63,6 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические товары — $8,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 79,3 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей.
В тройку товаров, которых больше всего экспортируется из Украины, вошли:
  • продовольственные товары — $17,7 млрд;
  • металлы и изделия из них — $3,3 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд.
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 500,7 млн грн.
По материалам:
Finance.ua
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