За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего — Finance.ua

За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего Сегодня 07:41

За 10 месяцев 2023 года товарооборот составил $82 млрд: куда и что экспортируют больше всего

В январе-октябре 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $52,2 млрд, а экспортировали — на сумму $29,8 млрд, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

При этом облагаемый налогом импорт составил $43,4 млрд, что составляет 83% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-октябре 2023 года составила 0,49 долл./кг, что на 44% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Страны, из которых больше всего товаров импортировали в Украину: Китай — $8,4 млрд, Польша — $5,5 млрд и Германия — $4,1 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $4,1 млрд,

Румынию — на $3,3 млрд,

Турцию — на $2 млрд.

Читайте также Темпы экспорта зерновых и зернобобовых на 31% отстают от прошлогодних

В общих объемах ввезенных в январе-октябре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $16 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 115,2 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $9,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 63,6 млрд грн, что составляет 17% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $8,7 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 79,3 млрд грн, что составляет 21% поступлений таможенных платежей.

В тройку товаров, которых больше всего экспортируется из Украины, вошли:

продовольственные товары — $17,7 млрд;

металлы и изделия из них — $3,3 млрд;



машины, оборудование и транспорт — $2,5 млрд.



При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 500,7 млн грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.