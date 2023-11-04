Темпы экспорта зерновых и зернобобовых на 31% отстают от прошлогодних — Finance.ua
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Темпы экспорта зерновых и зернобобовых на 31% отстают от прошлогодних

Казна и Политика
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Пшеница
Пшеница
В 2023/2024 маркетинговом году, с 1 июля по 30 октября, Украина экспортировала 8,904 млн тонн зерновых и зернобобовых, из которых в октябре было экспортировано 2,152 млн тонн. Для сравнения: в прошлом году, по состоянию на 31 октября, объемы экспорта составляли 12 913 и 4221 тысяч тонн соответственно.
Об этом сообщает Минагрополитики, пишет agronews.ua.
В частности, за 2023/2024 МГ было экспортировано:
  • пшеницы — 4477 тыс. тонн (в прошлом году — 4936 тыс. тонн);
  • ячменя — 679 тыс. тонн (в прошлом году — 1087 тыс. тонн);
  • ржи — 0,9 тыс. тонн (в прошлом году — 6,2 тыс. тонн);
  • кукурузы — 3626 тыс. тонн (в прошлом году — 6843 тыс. тонн).
Муки разных видов отправили на экспорт 42,5 тыс. тонн (в октябре — 6,7 тыс. тонн). В прошлом году по состоянию на конец октября темпы экспорта муки были ниже — 36,9 тыс. тонн.
По материалам:
agronews
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