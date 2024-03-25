Работа морского коридора обеспечивает перевозку 75% довоенного товарооборота Украины — Finance.ua
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Работа морского коридора обеспечивает перевозку 75% довоенного товарооборота Украины

Казна и Политика
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Функционирование морского коридора обеспечивает перевозку 75% довоенного товарооборота Украины. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков.
«Сейчас мы по морским путям вышли на 75% довоенного товарооборота», — сказал он.
В то же время полностью восстановить объемы перевозок, которые Украина имела до 2022 года, будет трудно, поскольку значительная часть предприятий оказалась на оккупированных территориях, разрушилась в результате российских обстрелов или работает на прифронтовых территориях, что негативно влияет на производственные показатели, добавил чиновник.
По данным Юрия Васькова, с середины сентября 2023 года Украине удалось обеспечить стабильную работу морского коридора. За более чем полгода по новому маршруту в Черном море было перевезено примерно 33 млн т грузов, тогда как на обработку аналогичного объема продукции в условиях действия зернового соглашения между Украиной, Турцией и ООН потребовался год, отметил замминистра.
В настоящее время порты Большой Одессы вместе с портами Дуная обеспечивают 90% внешнего товарооборота Украины. В феврале, который стал рекордным по объемам перевалки, в глубоководных портах Украины обработали 8 млн т грузов, в портах Дуная — 1,9 млн т. Остальные грузы отправляются на экспорт через западную границу, преимущественно более стабильно железнодорожным транспортом, а также через автомобильные пункты пропуска со странами, где нет блокировок, отметил представитель министерства.
«В марте ожидаем аналогичную динамику в процентном соотношении. Украинский коридор еще имеет резервы для увеличения объемов», — резюмировал Юрий Васьков.
Как сообщалось ранее, по Украинскому коридору экспортировано почти 30 млн т грузов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
МінПром
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