За неделю более тысячи человек забронировали номерные знаки онлайн — Finance.ua

За неделю более тысячи человек забронировали номерные знаки онлайн 17.08.2023, 02:07 — Личные финансы

За неделю более тысячи человек забронировали номерные знаки онлайн

Только за первую неделю, как существует новая онлайн-услуга сервисных центров МВД, ею воспользовались 1363 раза. Выбирать и забронировать номерные знаки государственной регистрации для транспортных средств можно в Электронном кабинете водителя

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Уже неделю у украинцев существует два разных онлайн-сервиса, связанных с номерными знаками. Один из них позволяет выбрать свободные номерные знаки государственной регистрации из числа имеющихся в определенном сервисном центре МВД перед тем, как обращаться за услугой по регистрации или перерегистрации транспортного средства. Такого ранее не существовало в Украине. А другой онлайн-сервис позволяет заказать индивидуальные номерные знаки, являющиеся приложением к номерным знакам государственной регистрации транспортного средства», — напомнили в МВД.

Как забронировать определенную буквенно-цифровую комбинацию?

Владелец транспортного средства может авторизироваться в Электронном кабинете водителя и предварительно пересмотреть, свободна ли определенная комбинация цифр или букв и цифр в каком-либо сервисном центре МВД, куда он планирует обращаться для регистрационных действий.

После того как желаемая комбинация выбрана, ее можно забронировать для своего транспортного средства на 10 дней.

Читайте также Водителям в Украине разрешили выбирать номерные знаки при регистрации авто

Заплатить за стоимость выбора и/или за комбинацию цифр и букв можно тоже онлайн.

Что важного следует знать о бронировании номерных знаков?

Услуга предоставляется тем водителям, которые могут пользоваться преимуществами цифровых сервисов в Украине. То есть, если в течение последних 10 лет водитель получал водительское удостоверение нового образца или оформлял любое транспортное средство, то информация о нем есть в электронном реестре МВД, а цифровые сервисы ему доступны.

Если же у водителя не было в течение десятилетия никакого обращения в какой-либо сервисный центр МВД, то, к сожалению, цифровые сервисы еще не могут быть предоставлены. Следует либо обменять водительское удостоверение на удостоверение современного образца, либо обращаться офлайн за услугами, в том числе за услугой выбора номерного знака государственной регистрации транспортных средств в сервисном центре МВД.

Читайте также Водителям упростили оплату за хранение номерных знаков (видео)

Владелец транспортного средства или лицо, планирующее приобрести авто, мотоцикл, прицеп и т. п. , может забронировать только один номерной знак. В случае, когда у человека есть несколько транспортных средств, последующее бронирование возможно после того, как клиент закрепит выбранный номерной знак и перерегистрирует авто в сервисном центре МВД.

Стоимость и условия получения онлайн-услуги

Сама же услуга выбора номерного знака обойдется в 360 грн за любую комбинацию, кроме определенных платных комбинаций цифр — их стоимость от 4 800 до 36 000 грн.

Стоимость 1 суток хранения — 10,80 грн. Бронирование номерного знака действует до 10 дней.

Отдельно придется оплатить ориентировочно 300 грн за номерной знак (металлическая спецпродукция, стоимость которой зависит от типа транспортного средства и стоимости закупки); 200 грн за админуслугу регистрации/перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД; 405 грн за бланк свидетельства о регистрации транспортного средства (не уплачивается в случае получения только э-свидетельства) и дополнительные комиссии платежной системы или банка.

Если заказчик бронирования в течение 10 календарных дней не обратился за услугой перерегистрации, то бронирование отменяется автоматически. Номерной знак возвращается в список свободных и другое лицо может выбрать его для бронирования за своим транспортным средством. Также за это время заказчик может отказаться от забронированного номерного знака.

Инфографика: hsc.gov.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.