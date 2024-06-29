За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд — Finance.ua

За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд Сегодня 07:09 — Кредит&Депозит

За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд

В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 года выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что на 1 июня 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 160 кредитов на сумму 66,4 млрд гривен.

Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,1 млрд гривен. Это около 69% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).

В частности, в мае заключено 823 кредитных договора на сумму 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,2 млрд гривен.

По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июня текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ « Приватбанк »: 12 828 кредитов на общую сумму около 21 млрд грн, что составляет 60% от лимита таких гарантий, предоставленных банку.

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Вторым по количеству таких кредитов является АО « Ощадбанк »: 2902 кредита на 11,2 млрд грн (90% от лимита банка).

Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 879 кредитов на 9,5 млрд (66% своего лимита).

Наибольший объем кредитов обслуживается:

в Киеве — 2 233 кредита на общую сумму 7,8 млрд грн;

в Днепропетровской области — 1511 кредитов на 5 млрд грн;

во Львовской — 1672 кредита на 4,9 млрд грн;

в Киевской — 1178 кредитов на 4,1 млрд грн;

в Харьковской — 574 кредита на 3,9 млрд гривен.

По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:

сельское хозяйство — 4961 кредит на общую сумму 29,2 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8145 кредитов на 17,1 млрд грн;

перерабатывающая промышленность — 2 967 кредитов на 13,8 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1110 кредитов на 2,4 млрд грн;

строительство — 476 кредитов на 1,6 млрд. грн.

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