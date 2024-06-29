За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд — Finance.ua
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За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд

Кредит&Депозит
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За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд
За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд
В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 года выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что на 1 июня 2024 года 29 банков-кредиторов обслуживают 19 160 кредитов на сумму 66,4 млрд гривен.
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Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составили 30,1 млрд гривен. Это около 69% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен).
В частности, в мае заключено 823 кредитных договора на сумму 2,4 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,2 млрд гривен.
По количеству кредитов, обслуживаемых по состоянию на 1 июня текущего года, под государственные гарантии на портфельной основе продолжает лидировать АО КБ «Приватбанк»: 12 828 кредитов на общую сумму около 21 млрд грн, что составляет 60% от лимита таких гарантий, предоставленных банку.
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Вторым по количеству таких кредитов является АО «Ощадбанк»: 2902 кредита на 11,2 млрд грн (90% от лимита банка).
Укргазбанк закрывает тройку лидеров: 879 кредитов на 9,5 млрд (66% своего лимита).
За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд
Наибольший объем кредитов обслуживается:
  • в Киеве — 2 233 кредита на общую сумму 7,8 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — 1511 кредитов на 5 млрд грн;
  • во Львовской — 1672 кредита на 4,9 млрд грн;
  • в Киевской — 1178 кредитов на 4,1 млрд грн;
  • в Харьковской — 574 кредита на 3,9 млрд гривен.
По видам экономической деятельности больше всего кредитов, частично обеспеченных государственными гарантиями на портфельной основе, обслуживаются в следующих сферах:
  • сельское хозяйство — 4961 кредит на общую сумму 29,2 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8145 кредитов на 17,1 млрд грн;
  • перерабатывающая промышленность — 2 967 кредитов на 13,8 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1110 кредитов на 2,4 млрд грн;
  • строительство — 476 кредитов на 1,6 млрд. грн.
За май банки выдали кредитов под госгарантии на 2,4 млрд
По материалам:
Finance.ua
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