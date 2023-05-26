За квартал резиденты &quot;Дія City&quot; уплатили 80,5 млн грн налога на выведенный капитал — Finance.ua
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За квартал резиденты "Дія City" уплатили 80,5 млн грн налога на выведенный капитал

Казна и Политика
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За квартал резиденты &quot;Дія City&quot; уплатили 80,5 млн грн налога на выведенный капитал
За квартал резиденты "Дія City" уплатили 80,5 млн грн налога на выведенный капитал
За I квартал 2023 года общий объем налога на выведенный капитал (НнВК), который уплатли IT-компании-участницы режима «Дія City», составил 80,5 млн грн.
Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Из всех 537 юридических лиц, которые сейчас находятся в реестре «Дія City», НнВК вместо налога на прибыль платят 236 компаний (около 44% всех резидентов).
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По словам Гетманцева, количество тех юрлиц, которые выбрали НнВК вместо налога на прибыль, медленно, но увеличивается. Но есть и такие, которые с НнВК переходят на налог на прибыль: таких компаний уже до десятка.
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Возможность вместо стандартного налога на прибыль платить НнВК — одно из основных отличий «Дія City» от других налоговых экспериментов, проводившихся для IT-отрасли.
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НнВК — это не единственное налоговое изменение, которое повлияло на IT-рынок Украины за последние годы. К примеру, многие крупные компании уже начали платить так называемый «налог на Google»: компания OnlyFans, которая развивает платформу подписок на эксклюзивный контент, в 2023 году уплатила в бюджет Украины $620 000 такого налога.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Ain.Ua
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