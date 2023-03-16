К Дія.City присоединились почти 500 компаний за год: в каких странах зарегистрированы резиденты — Finance.ua

К Дія.City присоединились почти 500 компаний за год: в каких странах зарегистрированы резиденты Сегодня 12:07 — Личные финансы

К Дія.City присоединились почти 500 компаний за год: в каких странах зарегистрированы резиденты

Специальный правовой режим Дія.City заработал 8 февраля 2022 года. По состоянию на март 2023 года в соответствующем Реестре уже насчитывается 498 резидентов. За год работы Дія.City 15 компаний лишились статуса резидента по собственному желанию — по большей части из-за замораживания работы бизнеса на время войны или в связи с переходом на льготный налог в 2% от оборота.

Как свидетельствуют данные Опендатабот, до начала полномасштабной войны к Дія.City присоединилось только 79 компаний.

Одним из главных критериев для участия в этом режиме является страна регистрации — резиденты Дія.City не могут быть зарегистрированы на территории другого государства и иметь связи со страной-агрессором. Распространенным явлением стало создание крупных топ-компаний «дочек» с IT-направлением для последующей регистрации в Дія.City.

В каких странах зарегистрированы резиденты

По состоянию на март 2023 года 63% или 314 компаний в Дія.City имеют украинские корни — то есть не имеют зарубежных родительских компаний.

Среди «иностранцев» больше всего компаний из Кипра — 45 резидентов Дія.City. Второе место в этом топе заняли США — компании, прописанные в этой стране, являются учредителями 38 резидентов.

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К примеру, корейский гигант в сфере электроники Samsung создал компанию «Самсунг РнД Институт Украина». Украинская «Ajax Systems», занимающаяся разработкой и производством систем безопасности, зарегистрировала для этого компанию «Аджакс Системс РнД». Среди других свои дочерние компании создали «Новая Почта» и «ДТЭК» — речь идет о «НП Диджитал» и «Модус Икс» соответственно.

Важно, что в реестре есть компании, которые до начала полномасштабного вторжения имели владельцев из беларуси.

Инфографика: Опендатабот

Резиденты по году регистрации

Три четверти резидентов Дія.City были зарегистрированы в период до 2021 года включительно. Чуть больше 25% таких компаний официально начали свою деятельность только в 2022 году.

Инфографика: Опендатабот

Виды деятельности резидентов

Несмотря на то, что в законодательстве Украины не очень четко прописано, чем должны заниматься резиденты Дія.City, большинство компаний все же работают в IT.

В частности, 66% резидентов имеют официальный вид деятельности «компьютерное программирование», 7,4% — «консультирование по вопросам информатизации», 5,8% — «обработка данных, размещение информации на веб-узлах» и т.д.

Инфографика: Опендатабот

Напомним, за год работы налогового пространства для ІТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

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