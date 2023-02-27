Минцифры предлагает продлить льготы по уплате НДС резидентам «Дія.City» — Finance.ua

Минцифры предлагает продлить льготы по уплате НДС резидентам «Дія.City» Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Минцифры предлагает продлить льготы по уплате НДС резидентам «Дія.City»

С 1 января 2023 года перестала действовать льгота по НДС для услуги по поставке программной продукции (то есть продажи софта и его обновлений). Эта льгота действовала на протяжении последних 10 лет, срок которых истек только сейчас.

Однако, как сообщил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT Александр Борняков в интервью «Интерфакс-Украина», Минцифры уже предлагает продлить льготы по уплате НДС «хотя бы» резидентам «Дія.City».

«Пока продолжаются консультации... Мы предложили, что давайте хотя бы для резидентов „Дія.City“ (продолжим льготу. — Ред). Эта инициатива поступала от IT-ассоциаций, других игроков. Они предложили такой подход», — отметил Борняков.

Читайте также Резиденты Дія.City за год уплатили 4 млрд грн налогов

По его словам, сначала проводились переговоры с Минфином, парламентским комитетом по финансам, налоговой и таможенной политике по продлению льготы для всех компаний.

«Они отказываются, ссылаясь на МВФ, а также на то, что, по их убеждению, бюджет теряет поступления, которые мог бы получать», — сказал замминистра.

По его словам, Минцифры поддерживает оба варианта: и продление действия льготы только для резидентов «Действие City», и ее возвращение для всех. Борняков уточнил, что льгота может быть возвращена только путем принятия соответствующего закона в Верховной Раде.

Почему власть против льготы?

Критика льготы со стороны правительства основывается на двух основных аргументах. Первый — это недополученные налоговые поступления. Во власти считают, что в прошлые годы эта льгота для ІТ-компаний приводила к потере бюджетом дополнительных миллиардов гривен.

По расчетам Государственной налоговой службы, в 2021 году объем НДС, который должен поступить в бюджет от ІТ-сектора, мог составить 4,6 млрд грн. Приблизительно такие же поступления Минфин внес в бюджет на 2023 год.

Второй основной аргумент Минфина состоит в том, что продление льготы по НДС для программной продукции противоречит требованиям директивы ЕС по этому налогу. Следовательно, наличие такого несоответствия, по мнению властей, может стать препятствием на пути вступления в Евросоюз.

ІТ-компании подчеркивают, что платят в форме других налогов и сборов гораздо больше, чем бюджет недополучает от НДС. И предупреждают, что с введением НДС такие поступления могут снизиться.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.