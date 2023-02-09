Резиденты Дія.City за год уплатили 4 млрд грн налогов — Finance.ua

Резиденты Дія.City за год уплатили 4 млрд грн налогов Сегодня 06:33 — Казна и Политика

Резиденты Дія.City за год уплатили 4 млрд грн налогов

За год работы налогового пространства для ІТ-компаний «Дія.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, уплачено более 4 млрд грн налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Год назад мы запустили „Дія.City“ — уникальное правовое и налоговое пространство для ІТ-компаний. Ни на день не останавливались, чтобы обеспечивать одни из самых комфортных налоговых условий для ІТ-бизнеса в Европе. Проект, объединивший инновационный бизнес от мелких стартапов до технологических гигантов», — говорится в сообщении.

Как добавили в Минцифры, за первый год в «Дія.City»:

присоединилось 430+ резидентов;

свыше 4 млрд грн уплаченных налогов в 2022 году;

работает более 35 тысяч специалистов в компаниях-резидентах.

Напомним, с 8 февраля 2022 года в Украине заработал специальный правовой режим «Дія.City», разработанный для развития IT-отрасли.​

Участие в «Дія.City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. 9%.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дія.City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а через год. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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