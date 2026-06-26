За какую парковку могут эвакуировать авто

Проблемы могут возникнуть и из-за стоянки на газонах или зеленых зонах. За такое нарушение также предусмотрена административная ответственность.
Эвакуация авто
Расходы гораздо больше ждут тех, чьи авто эвакуируют. Если машина блокирует проезд экстренным службам, перекрывает важный подъезд или создает существенное препятствие, транспорт могут забрать на спецплощадку.
В такой ситуации придется оплатить не только штраф, но и услуги эвакуатора и хранение автомобиля.
Особенно рискованно оставлять авто ближе чем в 10 метрах от выездов с прилегающих территорий, перекрестков и пешеходных переходов. Также нужно оставлять минимум 5 метров доступа до мусорных контейнеров, чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъехать.
Если авто стоит на тротуаре, для пешеходов обязательно должно оставаться не менее 2 метров свободного прохода. Если этого нет — штрафа не избежать.