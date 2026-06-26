За какую парковку могут эвакуировать авто Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

За какую парковку могут эвакуировать авто

Водителям грозят штрафы, а в отдельных случаях эвакуация авто на штрафплощадку. Например, даже возле собственного дома неправильная парковка может обернуться серьезными тратами.

Нормы дорожного движения действуют одинаково везде. Если автомобиль перекрывает проезд, мешает пешеходам или создает опасность для других участников движения, штрафа избежать не выйдет.

Штрафы

За обычное нарушение правил стоянки предусмотрен штраф 340 гривен.

Если машина создает серьезные препятствия для движения транспорта или людей, то сумма растет до 680 гривен.

Отдельное наказание предусмотрено за парковку на местах для людей с инвалидностью без законных оснований — штраф составляет от 1020 до 1700 гривен.

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Административная ответственность

Проблемы могут возникнуть и из-за стоянки на газонах или зеленых зонах. За такое нарушение также предусмотрена административная ответственность.

Эвакуация авто

Расходы гораздо больше ждут тех, чьи авто эвакуируют. Если машина блокирует проезд экстренным службам, перекрывает важный подъезд или создает существенное препятствие, транспорт могут забрать на спецплощадку.

В такой ситуации придется оплатить не только штраф, но и услуги эвакуатора и хранение автомобиля.

Особенно рискованно оставлять авто ближе чем в 10 метрах от выездов с прилегающих территорий, перекрестков и пешеходных переходов. Также нужно оставлять минимум 5 метров доступа до мусорных контейнеров, чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъехать.

Если авто стоит на тротуаре, для пешеходов обязательно должно оставаться не менее 2 метров свободного прохода. Если этого нет — штрафа не избежать.

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