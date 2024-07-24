За какие четыре нарушения украинцам чаще всего отключают газ — Finance.ua

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За какие четыре нарушения украинцам чаще всего отключают газ

Личные финансы
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За какие четыре нарушения украинцам чаще всего отключают газ
За какие четыре нарушения украинцам чаще всего отключают газ
В Украине в каждой квартире будет проведена проверка газового оборудования и внутренних газовых сетей.
За ряд нарушений должно быть отключено голубое топливо. Наиболее распространенные: газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации; нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам; нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов; в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).
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«Статистика свидетельствует, что в каждом доме, в котором проведено техническое обслуживание сетей внутридомовых систем газоснабжения, было обнаружено нарушение эксплуатации газовых сетей и оборудования», — рассказывают в Газораспределительных сетях Украины (входит в группу «Нафтогаз»).
Самые распространенные случаи, из-за которых происходит прекращение газоснабжения:
  • газопроводы проложены с нарушением проектной и нормативной документации;
  • нет свободного доступа к газопроводам и запорным устройствам;
  • нет актов проверок и прочистки дымовых и вентиляционных каналов;
  • в квартиру не впустили (в случае негерметичности системы).
Проблемы действительно могут возникнуть, если вы самостоятельно превратили свою квартиру в студию. По требованиям Государственных строительных норм В.2.5−20:2018 «Газоснабжение», установка газовых плит разрешается в помещениях кухонь, имеющих вытяжной вентиляционный канал или оконный проветриватель.
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Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по вопросам труда, также должны прекратить газоснабжение в случае:
  • наличия утечек газа;
  • неисправной автоматики безопасности;
  • неисправностей оголовков дымовых и вентиляционных каналов;
  • отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
  • самопроизвольного подключения газовых приборов и устройств потребителя к системе газоснабжения;
  • не обеспечение владельцем технического обслуживания.
«Об этом говорится в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденного приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. № 285, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 08.06.2015 г. за № 694», — объясняют в Государственной службе Украины по вопросам труда.
По материалам:
Обозреватель
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