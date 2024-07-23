Как может вырасти тариф на газ в Украине в следующем году — Finance.ua

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Как может вырасти тариф на газ в Украине в следующем году

Энергетика
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Как может вырасти тариф на газ в Украине в следующем году
Как может вырасти тариф на газ в Украине в следующем году
Тариф на газ уже в следующем году может вырасти на 2 гривны за 1 куб. м. Удорожание может произойти, если прекратится транзит газа по территории Украины. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко в эфире Ранок.LIVE.
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По его словам, европейский энергокомиссар Кадри Симсон предполагает, что с января транзит газа через Украину не продлится. В то же время, по словам нардепа, это приведет к росту тарифов на газ, потому что вырастет стоимость доставки украинского газа.
«Наш украинский газ транзитируется за 20 копеек, потому что основная нагрузка происходит за счет внешнего транзита. Если внешнего транзита не будет, вся работа ГТС, а это миллиарды гривен, будет закладываться в тариф для конечных потребителей — как бытовых, так и не бытовых», — объяснил нардеп.
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Газоснабжающая компания «Нефтегаз Украины», клиентами которой являются большинство бытовых потребителей, продлила действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год. Так кубометр газа с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно будет стоить 7,96 грн (с НДС).
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что Верховная Рада рассматривает возможность значительно повысить тарифы на газ, тепло и электроэнергию уже осенью 2024 года.

Транзит газа

Даже после полномасштабного вторжения РФ Украина продлила транзит российского газа в Европу, потому что поставки закреплены соглашением от 2019 года. Действие указанного контракта истекает в конце 2024 года.
По материалам:
УНІАН
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