Экспорт газа из Азербайджана в 2024 г. составит 25 млрд куб. м — Finance.ua

Экспорт газа из Азербайджана в 2024 г. составит 25 млрд куб. м Сегодня 12:45 — Энергетика

Объем экспорта азербайджанского газа по итогам 2024 года составит 25 млрд кубометров, из них 13 млрд кубометров — в Европу, сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если в 2021 году общий объем экспорта газа составил 18 млрд кубометров, то в этом году этот показатель будет составлять 25 млрд кубометров», — сказал Алиев в четверг во время выступления на круглом столе «Энергетика и взаимосвязь», который состоялся в рамках 4-го саммита «Европейский политический союз» в Оксфорде.

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Глава Азербайджана также отметил, что если в 2021 году поставки газа из страны в Европу составляли 8 млрд кубометров, то в этом году этот показатель приблизится к 13 млрд кубометров.

«Стратегическое партнерство (с ЕС. — Ред.), которое мы определили в Баку (в июле 2022 года. — Ред.) в сфере энергетики, предусматривает удвоение поставок нашего газа в Европу до конца 2027 года (до 20 млрд кубометров. — Ред.). Мы движемся к этой цели», — отметил Алиев.

Он отметил, что природный газ Азербайджана покупают Болгария, Греция, Италия, Венгрия и Румыния, являющиеся членами Евросоюза. Две страны-покупатели являются кандидатами на вступление в Союз — Грузия и Сербия, а также азербайджанский газ покупает Турция.

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Алиев выразил надежду, что через несколько месяцев Азербайджану удастся выйти на рынок газа Словении. «Теперь по мере реализации европейских интерконнекторных проектов появятся дополнительные возможности для экспорта азербайджанского газа в большее количество европейских стран», — подчеркнул президент.

Президент сказал, что Европейская комиссия считает Азербайджан надежным партнером в сфере энергетики и общеевропейским поставщиком газа. «Мы пытаемся сделать все для того, чтобы до 2027 года выполнить наше обязательство по поставкам 20 млрд кубометров только в ЕС. Это наша цель. Для этого у нас есть и ресурсы, и инфраструктура. Нам нужно ускорить переговорный процесс с новыми партнерами, в первую очередь, со Словенией и Словакией, и поработать над увеличением поставок газа на существующие рынки, поскольку наши поставки в Италию составляют 9 млрд кубометров, а ей нужно 20 млрд кубометров», — сказал азербайджанский лидер.

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Он также отметил, что Азербайджан является надежным поставщиком нефти. «Сейчас из средиземноморского порта Джейхан в Турции мы поставляем нефть в различные пункты назначения, включая очень чувствительные пункты назначения, которые в значительной степени зависят от азербайджанской нефти. В некоторых странах потребление азербайджанской нефти составляет 50 и более процентов их спроса», — подчеркнул Алиев.

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