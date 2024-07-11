Газ в Украине дорожает второй месяц подряд после снижения цен в течение полугода — Finance.ua

Газ в Украине дорожает второй месяц подряд после снижения цен в течение полугода Сегодня 06:54 — Энергетика

Газ в Украине дорожает второй месяц подряд после снижения цен в течение полугода

Фактическая цена реализации газа в Украине в июне 2024 г. выросла на 0,8% до 12 563 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

Таким образом, газ дорожает второй месяц после снижения цены в течение шести месяцев подряд. Газ стоит дороже, чем в июне прошлого года (10 743 грн).

Рост цен на газ может быть вызван девальвацией гривны. Средний официальный курс доллара вырос в июне на 1,9% до 40,48 грн.

Прогноз цены

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 350 долларов за тысячу кубометров (14,3 тысяч гривен).

НБУ прогнозирует, что цены на газ на европейском рынке будут постепенно падать. Это произойдет благодаря увеличению производства сжиженного газа (СПГ), прежде всего в США и Катаре.

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров.

НБУ ожидает, что в 2024 году цены упадут на 26,8% до 340,8 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году возрастут на 12,9% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336,5 долларов.

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