За IV квартал 2021 года с рынка ушли 96 небанков — Finance.ua

За IV квартал 2021 года с рынка ушли 96 небанков

Сегодня 16:29 — Казна и Политика

За IV квартал 2021 года с рынка ушли 96 небанков

Общее количество небанковских финансовых учреждений сократилось на 96 в IV квартале 2021 года.

Об этом говорится в ежеквартальном обзоре небанковского финансового сектора НБУ.

В регуляторе объяснили, что война оказала значительное влияние на темпы и качество отчетности. Для содействия работе небанков НБУ предоставил ряд регуляторных послаблений и продлил сроки подачи отчетов.

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По данным регулятора, в IV квартале 2021 г. объемы активов и валовых премий страховщиков жизни несколько увеличились, объемы выплат выросли почти на 20%. По результатам года рисковое страхование осталось прибыльным, несмотря на ущерб в последние три месяца. Число нарушителей требований платежеспособности существенно уменьшилось. По состоянию на 1 января 2022 только четыре страховщика нарушали по крайней мере один из двух нормативов платежеспособности.

За IV квартал постепенно сократился рынок кредитных союзов: количество участников рынка уменьшилось, объем кредитного портфеля снизился, операционные доходы сократились.

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Объем кредитного портфеля кредитных союзов снизился в целом на 11%. Заявленное качество кредитного портфеля остается неизменным: три квартала подряд доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, сохраняется на уровне 14%.

Кредитные союзы завершили год с небольшой прибылью. Этому способствовало уменьшение затрат на формирование резервов. На 1 января 2022 года норматив достаточности капитала нарушили три кредитных союза, из которых два исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в I квартале 2022 года.

«Данные о деятельности финансовых компаний и ломбардов за IV квартал наименее полные. Объемы активов сектора в целом выросли: отчитавшиеся финансовые компании за квартал существенно нарастили объемы активов — на 30%», — сообщают в Нацбанке.

Также росли и объемы кредитования. Деятельность ломбардов менее динамична: участники рынка, подавшие отчетность, почти не изменили объем активов и сократили кредитный портфель.

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