В Нацбанке прокомментировали, прибыльный ли банковский сектор в условиях войны — Finance.ua

В то же время банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года — до 32,7 млрд грн, из них 83% или 27 млрд грн были сформированы в марте-апреле.
Общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов — ключевой базы комиссионных доходов банков. Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно сказалось на доходах финучреждений. Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22% г/г; рост чистого процентного дохода в апреле составил 18% г/г по сравнению с 35% г/г за январь-февраль 2022 года.