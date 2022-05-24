В Нацбанке прокомментировали, прибыльный ли банковский сектор в условиях войны — Finance.ua

В Нацбанке прокомментировали, прибыльный ли банковский сектор в условиях войны

Сегодня 10:02 — Казна и Политика

В Нацбанке прокомментировали, прибыльный ли банковский сектор в условиях войны

Банковский сектор остается операционно прибыльным, несмотря на более низкие темпы роста операционных доходов и увеличение операционных расходов в результате военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

«Чистая операционная прибыль по результатам четырех месяцев 2022 года выросла на 10% г/г, несмотря на сокращение этого показателя в марте-апреле», — говорится в сообщении.

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В то же время банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в семь раз по сравнению с январем-апрелем 2021 года — до 32,7 млрд грн, из них 83% или 27 млрд грн были сформированы в марте-апреле.

Общее снижение бизнес-активности с начала полномасштабной войны привело к падению спроса на кредиты и банковские услуги и повлекло за собой снижение сумм расчетов — ключевой базы комиссионных доходов банков. Введение банками кредитных каникул и снижение комиссии за пользование своими услугами также негативно сказалось на доходах финучреждений. Чистый комиссионный доход сократился в январе-апреле на 22% г/г; рост чистого процентного дохода в апреле составил 18% г/г по сравнению с 35% г/г за январь-февраль 2022 года.

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Убытки банковского сектора

В результате чистый убыток банковского сектора за первые четыре месяца этого года составил 7,4 млрд грн, хотя еще в январе-феврале банки работали с чистой прибылью в 9,9 млрд грн.

Доходы банков в январе-апреле выросли на 11% в годовом исчислении до 88,6 млрд грн, расходы — на 53% до 96,0 млрд грн.

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