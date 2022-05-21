В Украине не работает каждое пятое банковское отделение – Рожкова — Finance.ua

В Украине не работает каждое пятое банковское отделение – Рожкова

Сегодня 15:27 — Казна и Политика

В Украине не работает каждое пятое банковское отделение – Рожкова

На сегодняшний день по всей Украине работают более 80% банковских отделений.

Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время весеннего делового форума во Львове.

«Банки, как и весь бизнес, начали активно возобновлять работу. На сегодняшний день работает более 80% банковских отделений по всей Украине. Работают банки даже во временно оккупированных городах», — сказала он.

Читайте также НБУ отменил ограничения на установление курса и снизил лимит на снятие наличной гривны за рубежом

Рожкова объяснила, что работа отделений банков на временно захваченных территориях препятствует распространению там российских рублей.

По ее словам, банковская система сохраняет свою ликвидность — наблюдается рост средств предприятий на счетах, а поступление средств от граждан в последнее время снизилось по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Также она добавила, что продолжают предоставлять кредиты системно важные банки, а некоторые из них возобновили кредитование населения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.