В Украине не работает каждое пятое банковское отделение – Рожкова — Finance.ua

В Украине не работает каждое пятое банковское отделение – Рожкова
На сегодняшний день по всей Украине работают более 80% банковских отделений.
Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова во время весеннего делового форума во Львове.
«Банки, как и весь бизнес, начали активно возобновлять работу. На сегодняшний день работает более 80% банковских отделений по всей Украине. Работают банки даже во временно оккупированных городах», — сказала он.
Рожкова объяснила, что работа отделений банков на временно захваченных территориях препятствует распространению там российских рублей.
По ее словам, банковская система сохраняет свою ликвидность — наблюдается рост средств предприятий на счетах, а поступление средств от граждан в последнее время снизилось по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Также она добавила, что продолжают предоставлять кредиты системно важные банки, а некоторые из них возобновили кредитование населения.