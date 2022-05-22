Послабления на валютном рынке не коснутся импортеров и экспортеров — Нацбанк
На сегодняшний день все операции юридических лиц — импортеров и экспортеров осуществляются по курсу, близкому к официально зафиксированному. Объявленные Нацбанком валютные послабления касаются только работы банков в наличном сегменте рынка.
«Мы установили фиксированный курс гривны по отношению к доллару 24 февраля, который действует и сегодня. Вместе с тем валюту сейчас можно приобрести только на покупку товаров критического импорта, перечень которых утвержден Минэкономики. Это сделали для того, чтобы удержать экономику от шоков в условиях, когда поступление валюты в страну очень сильно ограничено из-за невозможности экспорта. Поэтому сегодня все операции между клиентами, покупающими валюту для импорта или продающими от экспорта, осуществляются по курсу, близкому к официальному — это фиксированный курс НБУ 29,5 грн/долл. +1%», — сказала Рожкова.
По ее словам, ограничения будут действовать, пока ситуация не стабилизируется. Пока в Нацбанке не убедятся, что поступления валюты носят уже определенный системный характер.