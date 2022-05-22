Послабления на валютном рынке не коснутся импортеров и экспортеров — Нацбанк

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Послабления на валютном рынке не коснутся импортеров и экспортеров — Нацбанк

На сегодняшний день все операции юридических лиц — импортеров и экспортеров осуществляются по курсу, близкому к официально зафиксированному. Объявленные Нацбанком валютные послабления касаются только работы банков в наличном сегменте рынка.

Об этом сказала первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова в эфире национального телемарафона

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«Мы установили фиксированный курс гривны по отношению к доллару 24 февраля, который действует и сегодня. Вместе с тем валюту сейчас можно приобрести только на покупку товаров критического импорта, перечень которых утвержден Минэкономики. Это сделали для того, чтобы удержать экономику от шоков в условиях, когда поступление валюты в страну очень сильно ограничено из-за невозможности экспорта. Поэтому сегодня все операции между клиентами, покупающими валюту для импорта или продающими от экспорта, осуществляются по курсу, близкому к официальному — это фиксированный курс НБУ 29,5 грн/долл. +1%», — сказала Рожкова.

По ее словам, ограничения будут действовать, пока ситуация не стабилизируется. Пока в Нацбанке не убедятся, что поступления валюты носят уже определенный системный характер.

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«Только тогда Нацбанк сможет постепенно уходить от валютных ограничений. Пока либерализации не происходит», — отметила Рожкова.

Она также отметила, что на наличном валютном рынке курс всегда отличался от установленного Национальным банком.

"Так что мы несколько изменили работу банков в наличном сегменте: позволили банкам не соблюдать ограничения на установление курса для продажи населению наличной валюты.

С нашей точки зрения, это позволит стабилизировать ситуацию и убрать дисбалансы на наличном рынке", — пояснила Рожкова.

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