За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн — Finance.ua
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За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн

Личные финансы
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За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн
За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн
За каждый полный год сверхурочного страхового стажа (более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин) пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее размера.
Однако, как напоминают в Пенсионном фонде Украины, размер такого повышения не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту (прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который составляет 2093 грн).
То есть если размер пенсии человека выше прожиточного минимума, ему начислят максимум 20,93 грн доплаты.

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Напомним, что довольно часто пенсионеры, ища защиты своих прав по перерасчету пенсии или выплате задолженности, обращаются в суд. Но даже когда суд становится на сторону человека, Пенсионный фонд далеко не всегда исполняет судебное решение. Основная причина — нет денег. Средства на выплату текущих пенсий в бюджете есть, а на выплату задолженностей по судебным решениям нет.
В Пенсионном фонде также предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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