За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн — Finance.ua

За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн Сегодня 13:02 — Личные финансы

За год сверхурочного стажа пенсионерам доплачивают максимум 20 грн

За каждый полный год сверхурочного страхового стажа (более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин) пенсия по возрасту увеличивается на 1% от ее размера.

Однако, как напоминают в Пенсионном фонде Украины, размер такого повышения не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту (прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, который составляет 2093 грн).

То есть если размер пенсии человека выше прожиточного минимума, ему начислят максимум 20,93 грн доплаты.

Напомним, что довольно часто пенсионеры, ища защиты своих прав по перерасчету пенсии или выплате задолженности, обращаются в суд. Но даже когда суд становится на сторону человека, Пенсионный фонд далеко не всегда исполняет судебное решение. Основная причина — нет денег. Средства на выплату текущих пенсий в бюджете есть, а на выплату задолженностей по судебным решениям нет.

В Пенсионном фонде также предостерегают : некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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