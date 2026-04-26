0 800 307 555
ру
За год количество новых ІТ-компаний в Украине почти удвоилось

0
ИТ-сектор опередил другие отрасли по количеству регистраций компаний в 2026 году
В первом квартале 2026 года ИТ-сектор стал лидером по количеству вновь созданных компаний в Украине. За этот период зарегистрировано 902 новых юридических лица — почти вдвое больше, чем в прошлом (480). То есть количество новых субъектов выросло почти на 90%.
Об этом свидетельствуют данные YC Market, пишет Dou.
Количество новых юрлиц в ІТ по сравнению с другими отраслями
Где открывают больше всего ІТ-компаний

Больше всего новых юридических лиц за январь-март 2026 появилось в Киеве (419), еще 86 — в Киевской области.
Среди регионов также выделяются Львовская (97 новых юрлиц) и Днепропетровская области (73).
Количество новых юрлиц в ІТ в I квартале 2026 года
По данным аналитиков, количество закрытий ІТ-компаний уменьшилось. В январе-марте 2026 года прекратили деятельность 17 юридических лиц, тогда как за аналогичный период прошлого года — 21.
Для сравнения, в таких отраслях, как сельское хозяйство и транспорт и логистика, было более 40 закрытых юрлиц (по направлению «транспорт и логистика» количество прекращенных компаний возросло на 147%).
Ранее Finance.ua писал, что каждая гривна, сгенерированная в ІТ-секторе, приносит еще 1,09 грн в других отраслях. В то же время, один ІТ-специалист обеспечивает работой еще 2,29 человек в смежных сферах.
Большинство IT-специалистов в возрасте до 22 лет, которые находятся в Украине и не проходят военную службу, не планируют надолго покидать страну. Чаще всего они рассматривают краткосрочные поездки с последующим возвращением.
По материалам:
Finance.ua
IT
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems