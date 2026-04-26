За год количество новых ІТ-компаний в Украине почти удвоилось
В первом квартале 2026 года ИТ-сектор стал лидером по количеству вновь созданных компаний в Украине. За этот период зарегистрировано 902 новых юридических лица — почти вдвое больше, чем в прошлом (480). То есть количество новых субъектов выросло почти на 90%.
Об этом свидетельствуют данные YC Market, пишет Dou.
Где открывают больше всего ІТ-компаний
Больше всего новых юридических лиц за январь-март 2026 появилось в Киеве (419), еще 86 — в Киевской области.
Среди регионов также выделяются Львовская (97 новых юрлиц) и Днепропетровская области (73).
По данным аналитиков, количество закрытий ІТ-компаний уменьшилось. В январе-марте 2026 года прекратили деятельность 17 юридических лиц, тогда как за аналогичный период прошлого года — 21.
Для сравнения, в таких отраслях, как сельское хозяйство и транспорт и логистика, было более 40 закрытых юрлиц (по направлению «транспорт и логистика» количество прекращенных компаний возросло на 147%).
Ранее Finance.ua писал, что каждая гривна, сгенерированная в ІТ-секторе, приносит еще 1,09 грн в других отраслях. В то же время, один ІТ-специалист обеспечивает работой еще 2,29 человек в смежных сферах.
Большинство IT-специалистов в возрасте до 22 лет, которые находятся в Украине и не проходят военную службу, не планируют надолго покидать страну. Чаще всего они рассматривают краткосрочные поездки с последующим возвращением.
