В Украине вступила в силу норма об обязательном содержании биоэтанола в бензине, однако фактическое наказание за ее нарушение пока невозможно из-за отсутствия утвержденного механизма государственного надзора.

Речь идет о законе № 3769-IX , обязывающем продавцов моторного бензина добавлять не менее 5% биоэтанола. Документ действует, а попытка отсрочить его действие через законопроект № 13219 в конце 2025 года не была поддержана.

Кто должен контролировать соблюдение норм

У Государственной экологической инспекции (ГЭИ) нет полномочий штрафовать АЗС за продажу бензина без биоэтанола. В ведомстве объясняют, что контроль качества горючего осуществляется исключительно в пределах технического регламента, утвержденного постановлением Кабмина В ведомстве объясняют, что контроль качества горючего осуществляется исключительно в пределах технического регламента, утвержденного постановлением Кабмина № 927 . Этот документ не содержит требований относительно минимальной части биоэтанола, а следовательно не дает оснований для привлечения к ответственности.

Таким образом, реализация бензина с нулевым содержанием спирта пока не влечет за собой штрафов, несмотря на действие профильного закона.

механизм государственного рыночного надзора за его исполнением до сих пор не урегулирован. ГЭИ подготовила проект приказа Минэкономики о форме протокола о нарушениях в сфере альтернативного топлива, однако по состоянию на 1 января 2026 года документ находится на рассмотрении. Закон « Об альтернативных видах топлива «устанавливает нормативную долю биокомпонентов, однакоГЭИ подготовила проект приказа Минэкономики о форме протокола о нарушениях в сфере альтернативного топлива, однако по состоянию на 1 января 2026 года документ находится на рассмотрении.

В отсутствие контроля большинство АЗС продолжает продавать бензин без биоэтанола. Дополнительным фактором является дефицит спиртосодержащего ресурса на рынке. По данным консалтинговой группы А-95, сейчас биоэтанол в Украину поставляет только компания PCK Schwedt, а единственную железнодорожную партию объемом 2,8 тыс. тонн импортировала компания UPG.

В то же время, законодательство уже предусматривает финансовую ответственность за нарушение требований по биоэтанолу: от 18 168 грн за каждые 1000 литров бензина без биокомпонентов до более 333 тыс. грн за существенные нарушения в предоставлении информации. Однако до введения полноценного механизма надзора эти санкции фактически не применяются.

