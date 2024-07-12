За 4 года ЕГЭССС стала главным предохранителем от коррупции в строительной сфере. Ее функционал хотят расширять — Finance.ua

За 4 года ЕГЭССС стала главным предохранителем от коррупции в строительной сфере. Ее функционал хотят расширять Сегодня 08:34

За 4 года ЕГЭССС стала главным предохранителем от коррупции в строительной сфере. Ее функционал хотят расширять

За 4 года работы Единая Государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭССС) стала главным антикоррупционным предохранителем в сфере градостроительства. Антикоррупционный эффект ее деятельности уже превышает 10 млрд гривен, а функционал э-системы в сфере строительства планируют расширять и дальше.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

По ее словам, ЕГЭССС создавалась 4 года назад для цифровизации строительного сектора Украины — для того, чтобы все процессы, связанные со строительством, происходили исключительно через нее. Ранее, отметила Шуляк, бумажные документы строительного сектора могли подделывать, терять и рассматривать, ускоряя или приостанавливая механизмы их получения. Однако с появлением ЕГЭССС их перевели в онлайн-формат, что в разы экономит время пользователей и предохраняет их от мошеннических действий — каждый шаг сразу фиксируется в системе.

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«С появлением ЕГЕССС все процессы проходят в онлайн-формате, каждый шаг фиксируется, а любые попытки мошенничества сразу заметны в э-системе. Более того, по предварительным подсчетам, антикоррупционный эффект за все время работы системы от цифровых услуг в сфере строительства составляет 11,2 млрд грн», — подчеркнула Шуляк.

При этом она отметила, что на момент ее запуска переход от бумажных форм документооборота к электронным казался субъектам градостроительства чем-то невозможным. А сейчас ЕГЕССС стала не только привычной, но и обязательной", — подчеркнула Елена Шуляк.

Парламентарий добавила, что с начала работы ЕГЭССС к ней присоединились более 105 тысяч зарегистрированных пользователей, работающих в ней. Это архитекторы, инженеры-проектировщики, работники органов архитектурно-строительного контроля, заказчики строительства, девелоперы и другие. В ЕГЭССС они получают все необходимые документы без визита в государственные органы. За четыре года работы ЕГЭССС было предоставлено до 163 тыс. таких услуг через «Дія». А строительными услугами в ЦПАУ за весь период существования системы воспользовались почти 300 тысяч раз.

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В частности, отметила Шуляк, через ЕГЭССС уже выдано 65,5 тысячи градостроительных условий и ограничений — один из важнейших документов для начала проектирования крупных объектов строительства, таких как жилые комплексы, заводы производственные предприятия, офисные центры, мосты.

При этом наибольшее достижение, которое ощутили и застройщики, и граждане, которые строят частные жилые дома — уменьшение сроков рассмотрения заявок за счет внедрения очередности разбирательства. Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) рассматривает заявки на начало строительства в течение 24 часов. Ранее, до введения ЕГЭССС и очередности, эти же документы могли рассматриваться до 6 месяцев.

Какие функции выполняет ЕГЭССС

В текущем году в ЕГЭССС заработал функционал, разрешающий застройщикам регистрацию специального имущественного права (СИП) в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП). Первоначальная регистрация стала автоматической — без участия государственного регистратора.

Еще один важный функционал ЕГЭССС — электронный кабинет Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Через него должностные лица агентства смогут получать доступ к данным, внесенным в Реестр строительной деятельности электронной системы. Также представители НАПК смогут получать статистику по ведению объектов и общаться с пользователями электронной системы, держателем и техническим администратором.

Чего ждать дальше

Шуляк также добавила, что в рамках утверждения «Государственной антикоррупционной программы на 2023−2025 годы» до декабря 2025 года в ЕГЭССС нужно интегрировать всю градостроительную документацию.

Нардеп подчеркнула: объемы предоставленных админуслуг через ЕГЭССС постоянно растут. Только в первом квартале 2024 года рост объемов предоставленных админуслуг по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году составляет в среднем 20−40%. Но функционал э-системы планируют расширять и дальше.

Следующими шагами в расширении функционала ЕГЭССС должны стать:

Запуск автоматической выдачи разрешений на строительство объектов класса последствий СС2 и СС3 при условии, что все необходимые сведения содержатся в национальных электронных информационных ресурсах и информация, поданная заказчиком, прошла успешную проверку;

введение автоматической блокировки выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации, не прошедшей проверку в системе.

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