В Украине значительно выросло строительство — Finance.ua

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В Украине значительно выросло строительство

Недвижимость
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В Украине значительно выросло строительство
В Украине значительно выросло строительство
В I квартале объем строительных работ увеличился на 40,3% в годовом исчислении.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Рост объемов строительства в январе составил 18,1% в годовом измерении, в феврале ускорился до 20,7%, а в марте зафиксирован более мощный результат — +69,3%.
Строительство жилых зданий по итогам І квартала выросло на 25,1%.
Строительство нежилых построек (офисная, торговая недвижимость) в I квартале увеличилось на 34,4% в годовом измерении.
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Инфраструктурное строительство увеличило объемы почти в 1,5 раза: на 48,2%. Причем в марте оно было более чем вдвое больше показателя марта 2023 года.
Несмотря на мощные темпы роста, объемы строительных работ составляют всего 79% от довоенного показателя. Самым слабым по сравнению с 2021 годом остается жилищное строительство: всего 48% довоенного объема, то есть менее половины. Инфраструктурное строительство уже на 8% превышает довоенный уровень, что обусловлено большими текущими потребностями в восстановлении энергосетей, путей сообщения и оборонных сооружений.

Справка Finance.ua:

  • полномасштабное вторжение кардинально изменило рынок недвижимости в Украине. Помимо снижения спроса на покупку жилья, изменились и приоритеты клиентов. Продать много квартир стало гораздо сложнее, тогда как спрос на то, что не интересовало покупателей раньше, возрос;
  • В Украине 74% компаний испытывают дефицит кадров, а на строительстве уже сейчас не хватает 30−40% специалистов. В этой связи ожидается, что строительные компании начнут привлекать трудовых мигрантов — прежде всего из стран Азии и Африки. Которые, к тому же, готовы работать за меньшие деньги, чем украинцы;
  • по сравнению с аналогичными показателями за 2022−23 годы средний бюджет на покупку недвижимости вырос, а арендаторы, наоборот, стали более экономными. В этом году средний бюджет, который украинцы готовы выделять на покупку собственного жилья, вырос почти на $5 тыс. по сравнению с аналогичными данными в прошлом году. Сейчас наибольшая доля тех, кто планирует потратить от $30 до $50 тыс., также в течение последнего года существенно возросло количество людей, которые планируют купить жилье за ​​$50−80 тысяч.
По материалам:
Forbes.ua
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