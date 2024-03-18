За 2 года строительная отрасль лишилась 100 тысяч работников: легальный рынок труда сократился на 1,5 млн человек — Finance.ua

За 2 года строительная отрасль лишилась 100 тысяч работников: легальный рынок труда сократился на 1,5 млн человек Сегодня 17:00 — Казна и Политика

За 2 года строительная отрасль лишилась 100 тысяч работников: легальный рынок труда сократился на 1,5 млн человек

За последние два года строительная отрасль лишилась 100 тысяч работников, в целом количество официально трудоустроенных сократилось на 1,5 млн человек.

Об этом заявил Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины в эфире Украинского радио.

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«Правительство и парламент, обсуждая вопросы бронирования работников, дискутируют о разных целях. Правительство заявляет о необходимости максимально сохранить экономику, чтобы предприятия работали. Парламент рассматривает предприятия, желающие забронировать работников, как источник наполнения бюджета. Нужно найти золотую середину», — сказал Алексей Мирошниченко.

В случае принятия парламентом нормы о бронировании работников с доходом выше средней зарплаты, дефицит кадров станет еще больше в отраслях, где доходы традиционно невысокие. Например, 78% работников строительной отрасли получают заработную плату ниже 15 тыс. грн — это меньше средней зарплаты, которая составляет около 17 тыс. грн.

«Если бронировать работников в зависимости от уровня заработной платы, то предприятия строительной отрасли не смогут сохранить работников на стройплощадках. Нужно искать компромисс. Очень мало кто рассматривает как критерий бронирования квалификацию работников и их важность на предприятии. Есть специалисты, без которых предприятие просто остановится, если у компании не будет средств для бронирования», — объяснил президент Конфедерации работодателей Украины.

Алексей Мирошниченко отметил, что сейчас правительство и парламент рассматривают в качестве мобилизационного резерва официально трудоустроенных людей, не обращая внимания на теневой рынок труда.

«Государство должно направить усилия на поиск возможностей привлечения людей с теневого рынка, а не идти по самому простому пути и увеличивать давление на «белые» предприятия: нормально работает, платит налоги, вот давайте будем здесь искать работников для мобилизации. Люди не хотят официально трудоустраиваться, поскольку знают, что официальное трудоустройство — вопрос воинского учета. Эти действия побуждают к переходу экономики в тень.

За нашими оценками, примерно 1,5 миллиона человек за последние полтора года уволились с официального рынка труда. Они никуда не делись, не уехали, они перешли в другую категорию, фактически избегают официального учета. И в отношении этой категории следует усилить меры", — сказал Алексей Мирошниченко.

10,1 млн официально трудоустроенных людей в Украине содержат как мобилизованных и Вооруженные Силы, так и 10,5 млн пенсионеров, 2,7 млн человек с инвалидностью.

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