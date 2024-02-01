Кишинев подписал соглашение о строительстве автомагистрали, которое соединит ЕС с Молдовой и Украиной — Finance.ua
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Кишинев подписал соглашение о строительстве автомагистрали, которое соединит ЕС с Молдовой и Украиной

Казна и Политика
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Молдова подписала во вторник соглашение с Европейским инвестиционным банком о предварительной технико-экономической оценке и технико-экономических исследованиях, необходимых для реализации проекта строительства автомагистрали Яссы-Унгены-Кишинев-Одесса.
Об этом сообщает Euractiv.
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«Автомагистраль Унгены-Кишинев-Одесса соединит региональные экономические и промышленные центры трех стран, будет способствовать торговому, экономическому и социальному развитию, приближая Молдову к ЕС на инфраструктурном уровне», — заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.
По его словам, предварительное технико-экономическое оценивание должно быть завершено до конца 2024 года, а технико-экономическое обоснование, как ожидается, будет завершено до конца 2025 года.
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Напомним, Европейский инвестиционный банк утвердил кредит для Молдовы на €41,2 млн для усовершенствования внутренних транспортных путей страны, в частности железнодорожного сообщения.
Этот кредит будет дополнен грантом от ЕС на сумму €12 млн, которые будут использованы для развития коридоров солидарности на границах с Украиной.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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