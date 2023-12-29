Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе — Finance.ua

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Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе

Казна и Политика
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Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе
Украина и Молдова достигли договоренностей о сотрудничестве для ускорения процесса синхронизации системы электронной очереди на границе.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля.
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Стороны обсудили вопросы, которые касаются системы электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской ЕС.
«Это позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию», — объяснили в Минагрополитики.
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Стороны договорились о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации.
Напомним, правительство Польши прилагает усилия к эффективному представлению интересов польских перевозчиков и водителей, что приведет к ослаблению и, как следствие, прекращению блокады на польско-украинской границе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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