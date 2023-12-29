Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе — Finance.ua

Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе

Украина и Молдова достигли договоренностей о сотрудничестве для ускорения процесса синхронизации системы электронной очереди на границе.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел очередную онлайн встречу с министром сельского хозяйства и пищевой промышленности Республики Молдова Владимиром Боля.

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Стороны обсудили вопросы, которые касаются системы электронной очереди на молдавско-румынской границе и необходимость ее синхронизации с украинской ЕС.

«Это позволит избежать скопления грузовиков на территории Молдовы и будет способствовать более быстрому транзиту грузов из Украины в Румынию», — объяснили в Минагрополитики.

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Стороны договорились о сотрудничестве технических специалистов для ускорения процесса такой синхронизации.

Напомним, правительство Польши прилагает усилия к эффективному представлению интересов польских перевозчиков и водителей, что приведет к ослаблению и, как следствие, прекращению блокады на польско-украинской границе.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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