Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию — Finance.ua

Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию Сегодня 09:45 — Аграрный рынок

Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором запуске нового маршрута для экспорта агропромышленной продукции из нашей страны по «коридору солидарности» — через территории Молдовы и Румынии.

Об этом свидетельствует трансляция выступления главы Украинского государства на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинге.

«Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В „треугольнике“ Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что прежде всего — это экономическое развитие.

По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом «треугольнике».

«И уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. И это образец того, как много мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом», — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что этот проект окажет благоприятное влияние на развитие бизнеса всех стран-участниц.

«И очень важно, что сотрудничество между Украиной, Молдовой и Румынией дает стимул для развития бизнеса, инфраструктуры и рабочих мест для наших народов», — сказал глава государства.

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