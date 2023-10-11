Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию — Finance.ua

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Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию

Аграрный рынок
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Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию
Зеленский анонсировал запуск зернового коридора через Молдову в Румынию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором запуске нового маршрута для экспорта агропромышленной продукции из нашей страны по «коридору солидарности» — через территории Молдовы и Румынии.
Об этом свидетельствует трансляция выступления главы Украинского государства на совместном с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом брифинге.
«Отдельно я хочу отметить одно из стратегических направлений нашего сотрудничества. В „треугольнике“ Украина — Молдова — Румыния мы способны создать очень мощную основу для развития не только наших стран и народов, но и всей Европы», — сказал Зеленский.
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Он уточнил, что прежде всего — это экономическое развитие.
По словам украинского президента, стороны уже добились хороших результатов в развитии логистики в этом «треугольнике».
«И уже скоро заработает зерновой коридор из Украины через Молдову в Румынию. И это образец того, как много мы можем сделать вместе. Что будет иметь большое, высокое значение не только для нас, но и для Европы и мира в целом», — подчеркнул Зеленский.
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Также он добавил, что этот проект окажет благоприятное влияние на развитие бизнеса всех стран-участниц.
«И очень важно, что сотрудничество между Украиной, Молдовой и Румынией дает стимул для развития бизнеса, инфраструктуры и рабочих мест для наших народов», — сказал глава государства.

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По материалам:
РБК-Україна
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