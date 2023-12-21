Молдова до конца 2024 года хочет выйти из всех соглашений с СНГ — Finance.ua

Молдова до конца 2024 года хочет выйти из всех соглашений с СНГ Сегодня 21:30 — Мир

Молдова до конца 2024 года хочет выйти из всех соглашений с СНГ

Власти Молдовы до конца 2024 года планируют выйти практически из всех соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Об этом рассказала депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Дойна Герман, передает NewsMaker.

«Мы находимся практически на заключительном этапе. Мы предложили как цель до конца 2024 года завершить (выход из соглашений СНГ. — Ред.). Но это не значит, что не останется несколько нерешенных вопросов… Сейчас мы технически расторгаем договоры, подписанные в рамках СНГ», — сказала депутат от PAS в эфире Moldova LIVE на Exclusiv TV.

Герман также ответила на вопрос ведущей, будет ли Молдова подписывать декларацию о выходе из СНГ, произойдет ли это автоматически после расторжения всех соглашений.

«Необязательно этот процесс должен завершиться каким-либо заявлением или высказыванием окончательной позиции о выходе», — сказала депутат.

Как сообщалось, на заседании 20 июля парламент Молдавии одобрил во втором чтении проект денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ. За денонсацию проголосовали 53 депутата от партии «Действие и солидарность» (PAS).

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Выйти из Конвенции о Межпарламентской ассамблее СНГ предложил спикер Игорь Гросу, «поскольку текущая политика, цели и решения МПА СНГ больше не отвечают целям и политике Молдовы. Другая причина — твердое заявление страны следовать европейскому вектору.

В общей сложности в 2023 году молдавские депутаты денонсировали 22 соглашения в рамках СНГ.

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Укрінформ По материалам:

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