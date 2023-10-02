Молдова не будет закупать газ у «Газпрома» — Finance.ua

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Молдова не будет закупать газ у «Газпрома»

Энергетика
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Молдова не будет закупать газ у «Газпрома»
Молдова не будет закупать газ у «Газпрома»
Молдова не будет закупать газ у российского «Газпрома». Об этом заявил министр энергетики республики Виктор Парликов, выступая на Евроатлантическом форуме устойчивости.
Об этом пишет агентство Anadolu со ссылкой на российские СМИ.
«Мы больше не будем закупать природный газ у „Газпрома“ для территории, контролируемой конституционными властями», — сказал министр.
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По его словам, Молдова смогла получить газ из альтернативных источников, закупив его на европейском рынке.
«Более того, мы сумели сделать это по более низкой цене, чем та формула, которую мы прописали в контракте с «Газпромом», — добавил Парликов.
В мае премьер-министр Молдовы Дорин Речан на конференции по безопасности в Бухаресте заявил, что Молдова, которая сократила потребление российского газа после начала полномасштабной войны в Украине, больше не использует голубое топливо или электроэнергию из рф.
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16 марта министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что российский концерн «Газпром» не получает деньги за поставляемый в Молдову газ с декабря прошлого года. По его словам, с того момента все поставленные объемы идут в приднестровский регион по договору о поставках электроэнергии с Молдавской ГРЭС. Но власти Тирасполя продолжают не платить за газ, а россия игнорирует задолженность.
В декабре прошлого года Румыния начала экспортировать газ в Молдову по трубопроводу Яссы-Унгены.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
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