Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф — Finance.ua

Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф

российский монополист Газпром впервые в 2023 году опубликовал свои операционные показатели по добыче и поставкам газа, в которых засвидетельствовано значительное падение добычи газа в россии.

Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно отчету «Газпрома», по итогам первого полугодия 2023 года добыча природного и попутного газа в россии составила 179,45 млрд кубометров. «Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа», — говорится в отчете.

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За первое полугодие «Газпром» поставил на внутренний и внешние рынки 166 млрд кубометров газа. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2022 года компания поставила 225,7 млрд кубометров. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%.

«Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению характеристик потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в этом регионе также был под влиянием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ», — сообщила компания.

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В 2022 году Газпром полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1», а также прекратил поставки в некоторые страны Европы, отказавшиеся платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину. «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу по «Турецкому потоку», а также по транзитной ветви через Украину.

По итогам 2022 года чистая прибыль Газпрома составила 747 млрд рублей, что более чем втрое меньше, чем в 2021 году.

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Укрінформ По материалам:

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