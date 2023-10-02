Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф — Finance.ua
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Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф

Фондовый рынок
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Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф
Газпром признал падение добычи на 25% из-за отказа «ряда стран» от газа рф
российский монополист Газпром впервые в 2023 году опубликовал свои операционные показатели по добыче и поставкам газа, в которых засвидетельствовано значительное падение добычи газа в россии.
Об этом сообщает Интерфакс.
Согласно отчету «Газпрома», по итогам первого полугодия 2023 года добыча природного и попутного газа в россии составила 179,45 млрд кубометров. «Снижение на 24,7% связано с принятием в ряде стран политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа», — говорится в отчете.
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За первое полугодие «Газпром» поставил на внутренний и внешние рынки 166 млрд кубометров газа. Для сравнения: за первые шесть месяцев 2022 года компания поставила 225,7 млрд кубометров. Поставки на внутренний и внешний рынки упали на 26,5%.
«Потребление газа в отчетном периоде находилось под влиянием погодных, экономических и геополитических факторов. Замедление экономической активности в Европе способствовало сохранению характеристик потребления газа на низких значениях. При этом спрос на российский газ в этом регионе также был под влиянием геополитического фактора и высокого уровня заполненности европейских ПХГ», — сообщила компания.
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В 2022 году Газпром полностью остановил поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток-1», а также прекратил поставки в некоторые страны Европы, отказавшиеся платить за газ в рублях на фоне российского вторжения в Украину. «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу по «Турецкому потоку», а также по транзитной ветви через Украину.
По итогам 2022 года чистая прибыль Газпрома составила 747 млрд рублей, что более чем втрое меньше, чем в 2021 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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