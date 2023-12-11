В Молдове средства от ЕС будут выделять только тем городам, мэры которых разделяют европейские ценности — Санду — Finance.ua
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В Молдове средства от ЕС будут выделять только тем городам, мэры которых разделяют европейские ценности — Санду

Мир
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В Молдове средства от ЕС будут выделять только тем городам, мэры которых разделяют европейские ценности — Санду
В Молдове средства от ЕС будут выделять только тем городам, мэры которых разделяют европейские ценности — Санду
В Молдове финансовую поддержку Европейского Союза смогут получить мэры только тех городов, которые поддерживают европейские ценности.
Об этом сказала президент Молдовы Майя Санду в субботу, 9 декабря, на Форуме мэров в Кишиневе, сообщило издание NewsMaker.
Как отметили в издании, Санду подчеркнула, что государственный фонд в стране распределяется между всеми населенными пунктами, независимо от того, к каким политическим партиям относятся главы городов.
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Однако, по ее словам, выделяемые ЕС средства будут распределять между мэрами тех городов, кто поддерживается этих ценностей.
«Если здесь есть мэры против ЕС, скажите, вы думаете, что Евросоюз должен давать вам деньги, если вы его не поддерживаете? Где здесь логика? Государственные деньги справедливо распределяют и будут распределять между всеми населенными пунктами. Деньги, поступающие от ЕС и от налогоплательщиков стран ЕС, пойдут тем, кто разделяет эти ценности», — подчеркнула Санду.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Молдовы Дорин Речан допустил, что Европейский Союз может перенести принятие решения о начале переговоров по вступлению с Молдовой с декабря на март 2024 года.
  • Президент Молдовы Майя Санду лишила гражданства главу Партии регионов страны и главу Конгресса молдавских диаспор в россии Александра Калинина, поддерживающего войну в Украине.
  • Правительство Молдовы на заседании одобрило создание отдельной структуры для координации процессов вступления в Европейский Союз — Офиса по европейской интеграции.
По материалам:
ua.news
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