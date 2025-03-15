Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины — Finance.ua

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Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины

Энергетика
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Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины
Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины, Фото: ілюстративне
Сегодня ночью российские оккупационные войска массированно атаковали энергетику в двух областях Украины. В результате обстрела на объектах существенные повреждения.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
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Отмечается, что повреждения зафиксированы в Днепропетровской и Одесской областях, часть жителей осталась без света.
ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях на атакуемых энергетических объектах.
«Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома», — добавляет ДТЭК.
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Напомним, согласно последней оценке Всемирного банка RDNA4, потребности на восстановлении украинской энергетики составляют около 68 млрд долл., поэтому правительство работает над созданием механизма конфискации российских замороженных активов, которые должны обеспечить восстановление.
По материалам:
Finance.ua
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