Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины — Finance.ua

Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины Сегодня 11:19 — Энергетика

Из-за российской атаки повреждены энергообъекты в двух областях Украины, Фото: ілюстративне

Сегодня ночью российские оккупационные войска массированно атаковали энергетику в двух областях Украины. В результате обстрела на объектах существенные повреждения.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

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Отмечается, что повреждения зафиксированы в Днепропетровской и Одесской областях, часть жителей осталась без света.

ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях на атакуемых энергетических объектах.

«Повреждения существенные. Энергетики уже работают на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в дома», — добавляет ДТЭК.

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Напомним, согласно последней оценке Всемирного банка RDNA4, потребности на восстановлении украинской энергетики составляют около 68 млрд долл., поэтому правительство работает над созданием механизма конфискации российских замороженных активов, которые должны обеспечить восстановление.

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