Из-за нехватки финансирования: ООН сокращает 20% своих работников — Finance.ua

Из-за нехватки финансирования: ООН сокращает 20% своих работников Сегодня 13:33 — Мир

Из-за нехватки финансирования: ООН сокращает 20% своих работников

Из-за острой нехватки финансирования более 60 офисов, агентств и операций Организации Объединенных Наций получили приказ к середине июня представить предложения по сокращению 20% своего персонала.

Об этом сообщает Associated Press.

Кого коснется сокращения

По словам спикера ООН Стефана Дюжаррика, подразделения, получившие такие приказы, имеют около 14 тыс. должностей, финансируемых из регулярного бюджета организации. То есть под увольнение подпадает около 2800 работников.

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Это касается сотрудников политических и гуманитарных офисов ООН, а также агентств, которые помогают беженцам, продвигают гендерное равенство и занимаются вопросами международной торговли, окружающей среды и городов.

Сокращение персонала является частью цели Генерального секретаря Антониу Гутерриша сократить бюджет ООН на 15−20%. В настоящее время она составляет 3,72 миллиарда долларов США.

Глава ООН отверг любую связь с тем, что президент США Дональд Трамп сократил иностранную помощь и другие программы.

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В то же время он указал, что ресурсы ООН сокращаются по крайней мере последние семь лет, поскольку не все государства-члены платят ежегодные взносы, а многие не платят вовремя.

Ожидается, что США, с крупнейшей экономикой мира, будут покрывать 22% регулярного бюджета, тогда как Китай со второй по величине экономикой недавно увеличил свою долю до 20%.

В прошлом году 152 из 193 стран-членов ООН уплатили свои взносы в полном объеме, включая Китай, но 41 страна, включая США, этого не сделала.

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