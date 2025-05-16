В ООН прогнозируют значительное снижение темпов экономического роста в мире — Finance.ua

В ООН прогнозируют значительное снижение темпов экономического роста в мире Сегодня 11:15 — Мир

В ООН прогнозируют значительное снижение темпов экономического роста в мире

В ООН ожидают рост мирового ВВП в этом году на уровне 2,4%, что на полпроцента ниже, чем в прошлом году — из-за ухудшения оценок глобальной торговли и финансовой нестабильности.

Об этом сообщил директор отдела экономического анализа и политики Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Шантану Мукерджи, который представил обновленный отчет «Мировая экономическая ситуация и перспективы».

Обострение торговых споров, в частности из-за новых тарифов, влечет за собой рост цен и повышает риски инфляции, особенно для экономик, зависимых от экспорта, говорится в отчете.

В то же время, рост государственного долга и изменчивость финансовых рынков усложняют макроэкономическое управление, уменьшая возможности правительств реагировать на экономические проблемы.

В этих условиях прогноз роста для США снижен с 2,7% до 1,8%, а для Китая — с 4,6% до 4%.

Значительное замедление экономического роста фиксируется в россии. В этом году ее ВВП увеличится всего на 1,5%. Основными причинами названы нехватка рабочей силы, жесткая денежно-кредитная политика и санкционная нагрузка.

Отмечается, что перспективы экономики стран так называемого СНГ зависят от ряда ключевых факторов, в частности, российской войны против Украины, санкций против рф, цен на энергоносители, экономической ситуации в Китае.

Украина, по оценке ООН, продолжает зависеть от «безопасной ситуации», функционирования Черноморского коридора и международной финансовой помощи. Стоимость послевоенного восстановления украинской экономики сейчас оценивается в 524 млрд долларов, указывается в отчете, который повторяет оценки, обнародованные Всемирным банком в феврале этого года.

Укрінформ По материалам:

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